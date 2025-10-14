बरेली में आयकर का बड़ा एक्शन! मीट फैक्टरी पर दूसरे दिन भी छापामारी, करोड़ों की टैक्स चोरी के दस्तावेज बरामद

Raid on Rahbar Food Meat Factory: उत्तर प्रदेश के बरेली में सोमवार तड़के नरियावल स्थित रहबर फूड मीट फैक्टरी पर आयकर विभाग की 10 सदस्यीय टीम ने छापा मारा, जिससे हड़कंप मच गया. सुबह करीब 6 बजे तीन गाड़ियों से पहुंची टीम ने फैक्टरी का गेट बंद कर सभी कर्मचारियों के मोबाइल जब्त कर लिए और दस्तावेजों की गहन जांच शुरू कर दी.

देर रात तक आयकर अफसरों ने संभल की इंडिया फ्रोजन कंपनी और बरेली स्थित रहबर फूड इंडस्ट्री से टैक्स भुगतान में गड़बड़ी से जुड़े अहम दस्तावेज कब्जे में लिए. बताया जा रहा है कि इंडिया फ्रोजन ने रहबर फूड को लीज पर लेकर मांस पैकेजिंग व निर्यात का कार्य संभाल रखा है.

दूसरे दिन भी छापेमारी जारी है. बरेली-लखनऊ रोड पर नकटिया स्थित प्लांट के अलावा बटलर प्लाजा स्थित कार्यालय में भी टीम पहुंची. वहां जीएसटी छापे की चर्चा फैलते ही कारोबारी सतर्क हो गए.सूत्रों के मुताबिक, इंडिया फ्रोजन फूड कंपनी पर हजार करोड़ से अधिक के कारोबार में बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी के आरोप हैं. शिकायतों के आधार पर विभाग ने बरेली, संभल, लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा और दिल्ली में एक साथ कार्रवाई की.

टीम ने फैक्टरी से सीपीयू, डीवीआर, ट्रांसपोर्ट व ई-वे बिल, उत्पादन रिकॉर्ड, कर्मचारियों के वेतन दस्तावेज और मांस निर्यात से जुड़े अभिलेख जब्त किए हैं. जांच आगे भी जारी रहने की संभावना है.

