Pilibhit News:शत्रु संपत्ति पर भू-माफियाओं का करोड़ों का खेल, सरकारी जमीन पर खड़ी कर दी दो मंजिला इमारत, अब होगी ये कार्रवाई

पीलीभीत न्यूज/मोहम्मद तारिक: उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां सरकारी जमीन पर कब्जा कर उस पर बहुमंजिला इमारत खड़ी कर दी गई. आरोप है कि यह जमीन शत्रु संपत्ति है, जिसे देश विभाजन के दौरान पाकिस्तान चले गए लोगों के नाम पर दर्ज किया गया था. लेकिन कुछ लोगों ने राजस्व रिकॉर्ड में जालसाजी कर इस जमीन को निजी बताया और उस पर निर्माण शुरू कर दिया.मामला सामने आने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है.

क्या है पूरा मामला ?

दरअसल यह मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के नकटादाना चौराहे के पास का है. यहां कुछ लोगों ने राजस्व अभिलेखों में हेरफेर कर सरकारी जमीन को अपने नाम दिखा दिया.आरोप है कि इसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट से नक्शा पास करवाने के लिए गलत दस्तावेज प्रस्तुत किए गए और अनुमोदन भी प्राप्त कर लिया गया. इस आधार पर इमारत का निर्माण तेजी से शुरू कर दिया गया.

डीएम ने गठित की जांच समिति, निर्माण पर रोक के आदेश

शिकायत सामने आने पर जिलाधिकारी ने तत्काल गंभीरता दिखाते हुए ADM व SDM की संयुक्त जांच समिति गठित की है. साथ ही विनियमित क्षेत्र द्वारा जारी किए गए नक्शे को स्थगित कर दिया गया है. डीएम ने पुलिस को भी निर्माण कार्य रोकने के सख्त निर्देश दिए हैं.

जांच के बावजूद जारी है निर्माण, पहुंचा दूसरी मंजिल तक

हालांकि जांच और रोक के आदेशों के बावजूद इमारत का निर्माण थम नहीं सका है.सिटी मजिस्ट्रेट विजय वर्धन तोमर ने बताया कि प्रारंभिक जांच के बाद नक्शा रोक दिया गया है, लेकिन मौके पर काम अब भी जारी है. इमारत को दूसरी मंजिल तक पहुंचा दिया गया है और अब लिंटर डालने की तैयारी की जा रही है.

शत्रु संपत्ति पर अवैध कब्जे का मामला, कड़ी कार्रवाई की तैयारी

सूत्रों के अनुसार, जिस जमीन पर निर्माण हो रहा है, वह विभाजन काल के दौरान पाकिस्तान गए लोगों की संपत्ति है, जो अब भारत सरकार के अधीन “शत्रु संपत्ति” मानी जाती है। ऐसे में इस पर किसी भी प्रकार की खरीद-फरोख्त या निर्माण पूर्णतः अवैध है. जिला प्रशासन ने इस पूरे मामले में दोषियों की पहचान कर कड़ी कानूनी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है.

