Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3000031
Zee UP-Uttarakhandबरेली

Pilibhit News:शत्रु संपत्ति पर भू-माफियाओं का करोड़ों का खेल, सरकारी जमीन पर खड़ी कर दी दो मंजिला इमारत, अब होगी ये कार्रवाई

Pilibhit News :पीलीभीत में शत्रु संपत्ति पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है. राजस्व रिकॉर्ड में जालसाजी कर सरकारी जमीन को निजी दिखाकर इमारत बना ली गई. डीएम ने ADM-SDM जांच समिति गठित कर निर्माण रोकने के आदेश दिए हैं

 

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Nov 13, 2025, 11:58 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Pilibhit News:शत्रु संपत्ति पर भू-माफियाओं का करोड़ों का खेल, सरकारी जमीन पर खड़ी कर दी दो मंजिला इमारत, अब होगी ये कार्रवाई

पीलीभीत न्यूज/मोहम्मद तारिक:  उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां सरकारी जमीन पर कब्जा कर उस पर बहुमंजिला इमारत खड़ी कर दी गई. आरोप है कि यह जमीन शत्रु संपत्ति है, जिसे देश विभाजन के दौरान पाकिस्तान चले गए लोगों के नाम पर दर्ज किया गया था. लेकिन कुछ लोगों ने राजस्व रिकॉर्ड में जालसाजी कर इस जमीन को निजी बताया और उस पर निर्माण शुरू कर दिया.मामला सामने आने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है.

क्या है पूरा मामला ? 
दरअसल यह मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के नकटादाना चौराहे के पास का है. यहां कुछ लोगों ने राजस्व अभिलेखों में हेरफेर कर सरकारी जमीन को अपने नाम दिखा दिया.आरोप है कि इसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट से नक्शा पास करवाने के लिए गलत दस्तावेज प्रस्तुत किए गए और अनुमोदन भी प्राप्त कर लिया गया. इस आधार पर इमारत का निर्माण तेजी से शुरू कर दिया गया.

डीएम ने गठित की जांच समिति, निर्माण पर रोक के आदेश
शिकायत सामने आने पर जिलाधिकारी ने तत्काल गंभीरता दिखाते हुए ADM व SDM की संयुक्त जांच समिति गठित की है. साथ ही विनियमित क्षेत्र द्वारा जारी किए गए नक्शे को स्थगित कर दिया गया है. डीएम ने पुलिस को भी निर्माण कार्य रोकने के सख्त निर्देश दिए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

जांच के बावजूद जारी है निर्माण, पहुंचा दूसरी मंजिल तक
हालांकि जांच और रोक के आदेशों के बावजूद इमारत का निर्माण थम नहीं सका है.सिटी मजिस्ट्रेट विजय वर्धन तोमर ने बताया कि प्रारंभिक जांच के बाद नक्शा रोक दिया गया है, लेकिन मौके पर काम अब भी जारी है. इमारत को दूसरी मंजिल तक पहुंचा दिया गया है और अब लिंटर डालने की तैयारी की जा रही है.

शत्रु संपत्ति पर अवैध कब्जे का मामला, कड़ी कार्रवाई की तैयारी
सूत्रों के अनुसार, जिस जमीन पर निर्माण हो रहा है, वह विभाजन काल के दौरान पाकिस्तान गए लोगों की संपत्ति है, जो अब भारत सरकार के अधीन “शत्रु संपत्ति” मानी जाती है। ऐसे में इस पर किसी भी प्रकार की खरीद-फरोख्त या निर्माण पूर्णतः अवैध है. जिला प्रशासन ने इस पूरे मामले में दोषियों की पहचान कर कड़ी कानूनी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है.

यह भी पढ़ें : Lucknow to UAE Flights: गुड न्यूज! लखनऊ से खाड़ी देशों के लिए फिर शुरू होगी सीधी उड़ान, यह होगी सहूलियत; जानिये डेट और टाइमिंग
 

TAGS

Pilibhit news

Trending news

Pilibhit news
शत्रु संपत्ति पर भू-माफियाओं का करोड़ों का खेल, सरकारी जमीन पर खड़ी कर दी दो मंजिला
Driving Licence In UP
नोएडा में ड्राइविंग ट्रेनिंग-टेस्ट के नाम पर खेल! पास कराने के लिए हजारों की वसूली
Hamrirpur News
सुनसान जगह पर मिली अधजली युवती! पुलिस ने बचाया....नाजुक हालत
Air India flights
लखनऊ वालों के लिए Good News! खाड़ी देशों के लिए शुरू होगी सीधी उड़ान; जानिये टाइमिंग
UP Encounter
यूपी में गूंजी फिर ठांय-ठांय, अलीगढ़ से बलिया तक ताबड़तोड़ एनकाउंटर,9 बदमाश गिरफ्तार
Ghaziabad News
आर्मी भेजकर तोपों से उड़वा देना चाहिए जामिया-AMU-अल फलाह यूनिवर्सिटी'-यति नरसिंहानंद
bulldozer action in lucknow
लखनऊ में फिर गरजा बाबा का बुलडोजर, चिनहट-काकोरी-दुबग्गा में 14 अवैध प्लाटिंग जमींदोज
Delhi blast
डॉ. शाहीन के नेटवर्क का बड़ा खुलासा, कानपुर के इन मुस्लिम इलाकों में खूब था आना-जाना
jaunpur news
दिल्ली धमाके के बाद रेलवे पुलिस सतर्क, जौनपुर स्टेशन पर GRP-RPF ने चलाया सघन चेकिंग
kangana ranaut
अभिनेत्री और BJP सांसद कंगना रनौत पर आगरा मे राष्ट्रद्रोह का केस,जानें क्या है मामला