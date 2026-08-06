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भीड़ बनी जल्लाद! प्रेमी युगल की बेरहमी से पिटाई, युवती ने आत्महत्या की कोशिश कर दहला दिया शाहजहांपुर

Shahjahanpur News: शाहजहांपुर में प्रेमी युगल को कमरे में मिलने पर परिजनों और ग्रामीणों ने कथित तौर पर बेरहमी से पीट दिया. घायल युवती ने बाद में आत्महत्या का प्रयास किया.

Written ByZee Media Bureau
Published: Aug 06, 2026, 03:49 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 03:49 PM IST
भीड़ बनी जल्लाद! प्रेमी युगल की बेरहमी से पिटाई, युवती ने आत्महत्या की कोशिश कर दहला दिया शाहजहांपुर
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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