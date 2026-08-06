भीड़ बनी जल्लाद! प्रेमी युगल की बेरहमी से पिटाई, युवती ने आत्महत्या की कोशिश कर दहला दिया शाहजहांपुर

फर्जी पहचान पत्र बरामद

गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से पहचान छिपाने के उद्देश्य से बनाया गया फर्जी आधार कार्ड भी बरामद किया है। पुलिस ने इस मामले में कठोर कार्रवाई करते हुए भारतीय न्याय संहिता (BNS), पॉक्सो (POCSO) एक्ट और उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। क्षेत्राधिकारी कमलेश कुमार ने बताया कि थाना गोरई पुलिस की त्वरित कार्रवाई के बाद सभी 5 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है और उनके खिलाफ आगे की विधिक कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।