भीड़ बनी जल्लाद! प्रेमी युगल की बेरहमी से पिटाई, युवती ने आत्महत्या की कोशिश कर दहला दिया शाहजहांपुर

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शाहजहांपुर/शिव कुमार: उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक प्रेमी युगल को ग्रामीणों और परिजनों ने कमरे से पकड़कर बेरहमी से पीट-पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया. इस खौफनाक घटना से आहत होकर घायल प्रेमिका ने घर के अंदर फांसी लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास भी किया.
कहां की है ये घटना?
दरअसल, ये घटना थाना कटरा क्षेत्र अंतर्गत कुरमिखा गांव की बताई जा रही है. प्राप्त जानकारी के अनुसार, उत्तराखंड के काशीपुर का रहने वाला माधव नाम का युवक कुरमिखा गांव में अपनी प्रेमिका से मिलने आया था. गुरुवार सुबह परिजनों और ग्रामीणों ने दोनों को एक कमरे में साथ देख लिया. इसके बाद उग्र भीड़ और परिजनों ने कानून हाथ में लेते हुए दोनों की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे प्रेमी युगल गंभीर रूप से लहूलुहान हो गया. घटना के बाद आरोपी परिजन और ग्रामीण मौके से फरार हो गए.
पिटाई से आहत प्रेमिका ने लहूलुहान हालत में ही कमरे के अंदर जाकर गले में फंदा डालकर जान देने की कोशिश की. सूचना पर तत्काल पहुंची पुलिस टीम ने दोनों को बचाकर तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है और इलाज जारी है.
एसपी ग्रामीण का बयान
मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी ग्रामीण दीक्षा भंवरे ने बताया कि पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर त्वरित कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन किया गया है, जल्द ही सभी दोषियों को हिरासत में लेकर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
दुष्कर्म व अवैध धर्मांतरण का खुलासा
अलीगढ़ के थाना गोरई पुलिस टीम को एक संगीन मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर अगवा करने, उसके साथ दुष्कर्म करने और जबरन धर्मांतरण कराने के गंभीर मामले का पर्दाफाश करते हुए मुख्य आरोपी सहित कुल 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, पीड़िता को झांसा देकर अगवा किया गया था, जिसके बाद उसके साथ दुष्कर्म और अवैध रूप से धर्मांतरण कराने की घटना को अंजाम दिया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए थाना गोरई पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी सफीक समेत इस पूरी साजिश में शामिल सभी आरोपियों को दबोच लिया। गिरफ्तार अभियुक्तों में धर्मांतरण कराने वाला मौलवी मोहम्मद तैयफ तथा मुख्य आरोपी के परिजन शामिल हैं। आरोपियों पर पीड़िता के परिवार को जान से मारने की धमकी देने का भी गंभीर आरोप है।
फर्जी पहचान पत्र बरामद
गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से पहचान छिपाने के उद्देश्य से बनाया गया फर्जी आधार कार्ड भी बरामद किया है। पुलिस ने इस मामले में कठोर कार्रवाई करते हुए भारतीय न्याय संहिता (BNS), पॉक्सो (POCSO) एक्ट और उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। क्षेत्राधिकारी कमलेश कुमार ने बताया कि थाना गोरई पुलिस की त्वरित कार्रवाई के बाद सभी 5 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है और उनके खिलाफ आगे की विधिक कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।