डेढ़ करोड़ का घर, ट्रैक्टर, रिवाल्वर और 10 लाख के गहने...जानें कितनी संपत्ति के मालिक थे दिवंगत भाजपा विधायक डॉ. श्याम बिहारी लाल

BJP MLA Shyam Bihari Lal Net Worth: भाजपा विधायक डॉ. श्याम बिहारी लाल का शुक्रवार को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया. वे फरीदपुर से दो बार के विधायक थे. राजनीति में आने से पहले वे प्रोफेसर थे. आइये जानते हैं वो कितनी संपत्ति के मालिक थे.

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Jan 02, 2026, 06:50 PM IST
BJP MLA Shyam Bihari Lal Net Worth: उत्तर प्रदेश के बरेली जिले की फरीदपुर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक डॉ. श्याम बिहारी लाल का शुक्रवार को अचानक दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया. उनके आकस्मिक निधन से राजनीतिक और सामाजिक जगत में शोक की लहर दौड़ गई. सीएम योगी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' के माध्यम से उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है.

सीएम योगी ने दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और प्रभु श्रीराम से दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान देने की प्रार्थना की.

डॉ. श्याम बिहारी लाल का राजनीतिक करियर
डॉ. श्याम बिहारी लाल फरीदपुर से दो बार विधायक चुने गए थे. वर्ष 2017 में उन्होंने पहली बार भाजपा प्रत्याशी के रूप में जीत दर्ज कर सियाराम सागर को पराजित किया था. इसके बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने दूसरी बार जीत हासिल कर फरीदपुर विधानसभा का इतिहास रच दिया. आज़ादी के बाद यह पहला अवसर था जब इस सुरक्षित सीट से किसी प्रत्याशी ने लगातार दो बार जीत दर्ज की.

राजनीति में एंट्री से पहले प्रोफेसर थे 
राजनीति में आने से पहले डॉ. श्याम बिहारी लाल रूहेलखंड विश्वविद्यालय में इतिहास के प्रोफेसर रह चुके थे. अपने शांत स्वभाव, विद्वता और जनसेवा के कारण वे क्षेत्र में खास पहचान रखते थे. उन्होंने बरेली की M.J.P.R. University से 1989 में एमए और 1998 में पीएचडी क्या था. उनकी पत्नी भी टीचर हैं.

डॉ. श्याम बिहारी लाल की कुल संपत्ति
विधायक और सांसदों की संपत्ति की जानकारी रखने वाली वेबसाइट Myneta.info के मुताबिक डॉ. श्याम बिहारी लाल की कुल संपत्ति  में उनके पास 5,94,43,904 रुपये है. इसके अलावा उन पर 74,90,002 रुपये की देनदारी भी है, जिसमें 15 लाख रुपये का एक लोन भी शामिल है. उनके नाम LIC बीमा किरन में एक लाख दस हजार और उनकी पत्नी के नाम एक लाख का रुपये का बीमा है.

डॉ. श्याम बिहारी लाल की चल-अचल संपत्ति
8.16 एकड़ खेती की जमीन, 20 लाख की कीमत की गैर कृषि भूमि (200 गज का प्लॉट), शक्ति नगर में 400 गज का मकान (कीमत डेढ़ करोड़) है. इसके अलावा उनके पास 8 लाख 15 हजार का ट्रैक्टर, 110 ग्राम सोना, दो रत्न अंगूठी, और एक रिवॉल्वर शामिल है. इसके अलावा डा. श्याम बिहारी की पत्नी पर अलग-अलग कुल 40 लाख की संपत्ति है जिसमें 185 ग्राम सोना, 600 ग्राम चांदी, एक स्मार्ट मोबाइल फोन, डेढ़ लाख का फर्नीचर आदि शामिल है.

Myneta.info के  मुताबिक डॉ. श्याम बिहारी लाल पर चुनाव में गैरकानूनी भुगतान के मामले में IPC Section-171H के तहत चार FIR दर्ज दिखाई गई हैं. हालांकि उन्हें किसी मामले में सज़ा नहीं हुई. Myneta.info के मुताबिक यह सभी जानकारी शपथ पत्र में दी गई है.

ये भी पढ़ें: फरीदपुर से भाजपा विधायक श्याम बिहारी लाल का निधन, सीएम योगी ने जताया दुख

Disclaimer: ऊपर दी गई सभी जानकारी myneta. info और कुछ अन्य स्रोतों से एकत्रित की गई है. ZEE UP/UK इसकी प्रमाणिकता और सटीकता का पुष्टि नहीं करता.

