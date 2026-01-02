एक दिन पहले जन्मदिन...अगले दिन बीजेपी विधायक श्याम बिहारी लाल का निधन, सीएम योगी ने जताया दुख

Bareilly: बरेली जिले की फरीदपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक डॉ. श्याम बिहारी लाल का शुक्रवार को अचानक दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया. उनके आकस्मिक निधन की खबर से जिले ही नहीं, बल्कि पूरे राजनीतिक और सामाजिक जगत में शोक की लहर दौड़ गई.

पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह की बैठक में पहुंचे थे श्याम बिहारी लाल

डॉ. श्याम बिहारी लाल शुक्रवार को बरेली स्थित सर्किट हाउस में पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह की एक बैठक में शामिल होने पहुंचे थे. बैठक समाप्त होने के बाद अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई. सांस लेने में तकलीफ होने पर वे सर्किट हाउस में ही आराम करने लगे, लेकिन हालत में सुधार न होने पर उन्हें पीलीभीत बाईपास स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की भरसक कोशिश की, लेकिन कुछ ही देर बाद उनका निधन हो गया.

संयोग देखिए कि एक जनवरी को ही उन्होंने समर्थकों के साथ अपना जन्मदिन मनाया था और पूरे उत्साह के साथ जनसंपर्क में जुटे हुए थे. निधन की सूचना मिलते ही अस्पताल और उनके आवास पर समर्थकों, कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी.

राजनीति में बनाया था इतिहास

डॉ. श्याम बिहारी लाल फरीदपुर से दो बार विधायक चुने गए थे. वर्ष 2017 में उन्होंने पहली बार भाजपा प्रत्याशी के रूप में जीत दर्ज कर सियाराम सागर को पराजित किया था. इसके बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने दूसरी बार जीत हासिल कर फरीदपुर विधानसभा का इतिहास रच दिया. आज़ादी के बाद यह पहला अवसर था जब इस सुरक्षित सीट से किसी प्रत्याशी ने लगातार दो बार जीत दर्ज की.

राजनीति में आने से पहले डॉ. श्याम बिहारी लाल रूहेलखंड विश्वविद्यालय में इतिहास के प्रोफेसर रह चुके थे. अपने शांत स्वभाव, विद्वता और जनसेवा के कारण वे क्षेत्र में खास पहचान रखते थे.

मुख्यमंत्री योगी ने जताया शोक

विधायक के निधन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी गहरा दुख व्यक्त किया है. सीएम ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा कि माननीय विधायक डॉ. श्याम बिहारी लाल का आकस्मिक निधन अत्यंत दुःखद है. उन्होंने दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और प्रभु श्रीराम से दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान देने की प्रार्थना की.

फरीदपुर ने एक जनप्रिय नेता, विद्वान शिक्षक और समर्पित जनसेवक को खो दिया है, जिसकी भरपाई लंबे समय तक संभव नहीं होगी.