मंडी में दिख गए तो घेर कर मारूंगा.... किसान नेता का धमकी भरा आडियो वायरल, एक्शन में पीलीभीत डीएम

Pilibhit News: पीलीभीत में एक किसान नेता का आडियो वायरल हो रहा है. इसमें वह डीएम के पीए को फोन पर धमकी दे रहे हैं. पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.
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Pilibhit News: यूपी के पीलीभीत से हैरान करने वाला मामला सामने आया है. आरोप है कि अन्नदाता किसान यूनियन के प्रदेश सचिव ने जिलाधिकारी के पीए को फोन पर धमकी दी. अन्नदाता किसान यूनियन के प्रदेश सचिव बलजिंदर सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है. वहीं, डीएम के पीए को धमकाने का आडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.
आडियो वायरल
वायरल आडियो में सुनाई दे रहा है कि डीएम पीलीभीत अगर पूरनपुर मंडी में दिख गए तो घेर घेर के मारूंगा. इतना ही नहीं आरोप है यह भी है कि कहा कि एफआईआर करानी हो करा दो, रिकॉर्डिंग करनी हो कर लो. इस पूरे मामले का आडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.
गेहूं खरीद न होने पर धमकाया
दरअसल, पूरनपुर मंडी में गेहूं की खरीद नहीं हो पा रही है. इसको लेकर बलजिंदर सिंह डीएम से बात करना चाह रहे थे, लेकिन डीएम के मीटिंग में होने की वजह से बात नहीं हो पा रही थी. उनका मोबाइल पीए के पास था. फोन करने पर पीए ने कहा कि मीटिंग के बाद बात करा देंगे. इतना सुनते ही विजेंद्र सिंह भड़क गए और धमकी देने लगे.
किसानों के हित के लिए धमकी दी
हालांकि बाद में डीएम ने विजेंद्र सिंह से बात की और गेहूं तौल का आश्वासन दिया है. उधर, बलजिंदर सिंह ने फोन पर बताया की किसानों के हित के लिए डीएम को धमकी दी है. क्योंकि किसान लुट रहा लेकिन डीएम ध्यान नहीं दे रहे हैं. बता दें कि पीलीभीत के डीएम ज्ञानेंद्र सिंह हैं. वह साल 2014 बैच के अधिकारी हैं. वह उत्तर प्रदेश जल निगम में संयुक्त प्रबंध निदेशक के पद पर कार्यरत रह चुके हैं. यह फील्ड में उनकी पहली डीएम के तौर पर पोस्टिंग है.