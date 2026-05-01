बरेली में हमलावारों ने किसान को गोलियों से भूना, खेत में बने झोपड़ी में सो रहा था, सुबह नजारा देख मचा हड़कंप

Bareilly Murder Case: उत्तर प्रदेश के बरेली में शुक्रवार सुबह दिल दहलाने वाली घटना हुई है. जिले के रायपुर हंस गांव में एक किसान को गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई है. उसका शव चारपाई के पास खून से लथपथ हालत में मिला. जिससे गांव में हड़कंप मच गया. फिलहाल पुलिस घटना की जांच कर रही है.
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Bareilly Murder Case/ अजय कश्यप: बरेली के फरीदपुर थाना क्षेत्र के रायपुर हंस गांव में शुक्रवार सुबह एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई. गांव के ही आम के बाग में एक किसान को गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया गया. उसका शव चारपाई के पास खून से लथपथ हालत में पड़ा मिला. सुबह खेत की तरफ जा रहे गांव वालों ने जब यह मंजर देखा तो इलाके में सनसनी फैल गई.
घटना की जांच में जुटी पुलिस
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. मृतक की पहचान गांव निवासी इंद्रपाल के रूप में हुई है, जो बाग की रखवाली के लिए अक्सर वहीं रुकते थे. शुक्रवार सुबह जब ग्रामीण टहलने और खेतों की ओर जा रहे थे, तो उन्होंने चारपाई के पास इंद्रपाल का शव पड़ा देखा. पास जाकर देखने पर शरीर में कई जगह गोलियों के निशान मिले, सीने, पेट और पैर में गोलियां धंसी थीं.
हमलावरों ने किसान को गोलियों से भूना
खून चारों ओर फैला हुआ था, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि हमलावरों ने बेहद करीब से ताबड़तोड़ फायरिंग की. परिजनों ने हत्या के पीछे पुरानी रंजिश को वजह बताया है. उनका कहना है कि इंद्रपाल की भतीजी को गांव के ही एक युवक द्वारा बहला-फुसलाकर ले जाने का मामला सामने आया था, जिसके बाद से दोनों पक्षों में तनाव चल रहा था. आरोप है कि इसी रंजिश की वजह से गांव के ही रिशिपाल, सर्वेश, विकास और संगम ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया.
जल्द होगी आरोपियों की गिरफ्तारी
इस खौफनाक घटना के बाद से सभी आरोपी फरार बताए जा रहे हैं. घटना की सूचना पर फरीदपुर पुलिस के साथ एसपी साउथ अंशिका वर्मा मौके पर पहुंचीं. पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और आसपास के लोगों से पूछताछ की. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस ने नामजद आरोपियों की तलाश में दबिश शुरू कर दी है और जल्द गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है.
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