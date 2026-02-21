Advertisement
Zee UP-Uttarakhandबरेली

बरेली में स्पा सेंटर में घुसकर रंगदारी मांगा पड़ा भारी! हिंदू संगठन के नेताओं पर FIR

Bareilly News: बरेली में स्पा सेंटर में घुसकर वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है. कथित हिंदूवादी संगठन से जुड़े कुछ युवकों पर सेंटर की रिसेप्शनिस्ट ने गंभीर आरोप लगाए हैं. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Feb 21, 2026, 11:36 AM IST
Bareilly News/अजय कश्यप:  उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में एक स्पा सेंटर में घुसकर वीडियो बनाने और उसे वायरल करने की धमकी देकर 40 हजार रुपये की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है. स्पा सेंटर की रिसेप्शनिस्ट की तहरीर पर पुलिस ने आशू यादव, जिला बदर चल रहे रिषभ ठाकुर और तीन अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

क्या है पूरा मामला?
बारादरी थाना क्षेत्र स्थित पीलीभीत हाईवे पर बने ‘कासा गोल्डन स्पा’ की संचालिका के अनुसार 17 फरवरी को दो-तीन युवक स्पा सेंटर पहुंचे और वहां की सुविधाओं के बारे में जानकारी ली. अगले दिन 18 फरवरी को पुलिस भी जांच के लिए सेंटर पहुंची, लेकिन कोई आपत्तिजनक गतिविधि नहीं मिली.

आरोप है कि इसके बाद एक मोबाइल नंबर से कॉल कर आशू यादव और जिला बदर चल रहे रिषभ ठाकुर ने खुद को हिंदू संगठन का पदाधिकारी बताते हुए धमकी दी. उन्होंने कहा कि स्पा सेंटर का वीडियो बना लिया गया है और उसे फेसबुक पर वायरल कर देंगे. आरोपियों ने 40 हजार रुपये की मांग की और कहा कि पैसे देने पर न तो वीडियो वायरल होगा और न ही सेंटर बंद कराया जाएगा. संचालिका मुस्कान के मुताबिक, आरोपियों ने कई बार फोन कर धमकियां दीं, जिससे घबराकर उन्होंने स्पा सेंटर अस्थायी रूप से बंद कर दिया.

पहले भी विवादों में रहा आरोपी
बताया जा रहा है कि रिषभ ठाकुर पहले भी प्रेमनगर क्षेत्र के एक रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ के मामले में जेल जा चुका है. उस समय उसने खुद को हिंदू संगठन का पदाधिकारी बताया था, लेकिन संबंधित संगठन ने उससे किनारा कर लिया था. जेल से रिहा होने के बाद उसकी गतिविधियां फिर चर्चा में आईं और प्रशासन ने उसे जिला बदर कर दिया था.

पुलिस क्या कह रही है?
एसपी सिटी मानुष पारिख ने बताया कि मुस्कान नामक महिला की तहरीर के आधार पर आशू यादव, रिषभ ठाकुर और तीन अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की भूमिका की गहनता से पड़ताल की जा रही है. फिलहाल पुलिस यह भी जांच कर रही है कि वीडियो वास्तव में बनाया गया था या सिर्फ डराने के लिए ब्लैकमेलिंग की साजिश रची गई थी. 

उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  UP News और पाएं  UP Breaking News in Hindi   हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

