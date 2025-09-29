Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2941088
Zee UP-Uttarakhandबरेली

शहर का माहौल बिगाड़ना है, चाहें पुलिसवालों की हत्या करनी पड़े, बरेली हिंसा में दर्ज FIR का दावा, मौलाना तौकीर ने दिया था भड़काऊ भाषण

Bareilly Violence Case: बरेली हिंसा मामले में मौलाना तौकीर रजा ने कहा था, "आज शहर का माहौल बिगाड़ना है, चाहें इसमें पुलिस वालों की हत्या भी करनी पड़ी और मुस्लिमों की ताकत दिखानी है." ये खुलासा हुआ है तौकीर रजा पर दर्ज हुई FIR की कॉपी में. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Sep 29, 2025, 01:26 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

शहर का माहौल बिगाड़ना है, चाहें पुलिसवालों की हत्या करनी पड़े, बरेली हिंसा में दर्ज FIR का दावा, मौलाना तौकीर ने दिया था भड़काऊ भाषण

Bareilly : बरेली हिंसा मामले के मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर रजा पर दर्ज FIR की कॉपी सामने आ गई है. जिसमें कई सनसनीखेज खुलासे सामने आए हैं. मौलाना ने बरेली में हिंसा भड़काने की पहले से साजिश की थी. मौलाना ने जुमे की नमाज के बाद अपने करीबियों की भीड़ जुटाई थी. जिसमें अपराधी किस्म के लोगों के अलावा बच्चे और नाबालिग भी बुलाए गए थे. आईएमसी प्रमुख तौकीर रजा और आईएमसी के नदीम और आईएमसी के पदाधिकारियों ने सोच समझ कर पहले से प्लान बनाकर साजिश के तहत बरेली में बवाल को अंजाम दिया.   

तौकीर ने अपने भाषण से भीड़ को उकसाया 
मौलाना तौकीर रजा ने कहा था- आज शहर का माहौल बिगाड़ना है, चाहें इसमें पुलिस वालों की हत्या भी करनी पड़ी और मुस्लिमों की ताकत दिखानी है. भीड़ में से कुछ लोगों ने नारे लगाए,  "गुस्ताख नबी की एक सजा, सर तन से जुदा" जिससे भीड़ उग्र हुई, भीड़ सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी कर रही थी. 

अवैध हथियारों से फायरिंग- FIR
मौलाना पर दर्ज FIR की कॉपी में लिखा है कि भीड़ ने पुलिस पर अवैध हथियारों से जान से मारने के मकसद से फायरिंग की. भीड़ में शामिल अपराधी किस्म के लोगों ने पुलिस वालों के डंडे छीने और हमला किया. इतना ही नहीं पुलिसवालों के बैच नोचे गए. 

Add Zee News as a Preferred Source

कांच की बोतलों के पेट्रोल बम 
भीड़ में शामिल तौकीर के लोगों ने बवाल की साजिश के तहत पहले से ही कांच की बोतलों से पेट्रोल बम बना रखे थे. ये पेट्रोल बम पुलिसवालों पर फेंके गए, जिससे कई पुलिसवाले घायल हो गए. हिंसा के बाद पुलिस को मौके से बड़े पैमाने पर अवैध हथियार बरामद हुए जिसका इस्तेमाल पुलिस पर हमले के किए किया गया था. 

इंटरनेट बंद, मौलाना की दुकानों पर चलेगा बुलडोजर!
वहीं प्रशासन ने अफवाहों पर लगाम लगाने के लिए बरेली में 24 घंटे के लिए इंटरनेट बैन कर दिया है. इसके साथ ही खबर यह भी है कि मौलाना तौकीर रजा और डॉक्टर नदीम की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर कार्रवाई की जा सकती है. 

ये भी पढ़ें: बरेली में उपद्रव करने वालों के ठिकाने पर चलेगा बुलडोजर, मौलाना तौकीर रजा का ख़ास नदीम गिरफ्तार!

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी । उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !

TAGS

Bareilly violence newsMaulana Tauqueer Raza

Trending news

Deoria news
देवरिया में बड़ा हादसा, सरयू नदी में स्नान करने आए 3 लोग डूबे, खोजबीन में जुटी NDRF
Bareilly violence news
भड़काऊ भाषण से बरेली में हिंसा के लिए जुटाई गई भीड़, तौकीर रजा पर दर्ज FIR का दावा
jaunpur news
नवरात्रि में आस्था से खिलवाड़!पनीर रोल की जगह आया चिकन, सपा नेता का 23 साल का तप टूटा
UP Encounter
24 घंटे में UP पुलिस का बड़ा एक्शन, इनामी और तस्कर समेत कई अपराधी गिरफ्तार
Lucknow news
लखनऊ में लगे I Love कॉन्स्टिट्यूशन के होर्डिंग, राहुल गांधी के हाथ में संविधान
Hapur News
मां-पत्नी की दुर्घटना में मौत दिखाकर ऐंठे लाखों, पिता की मौत पर 39 करोड़ के दावे..
Agra News
तमंचा, लाठी डंडे लेकर घर में घुसे 15 से 20 लोग, परिवार के लोगों पर किया जानलेवा हमला
Ind vs Pak Final
वो हमेशा से ही मैच फिनिशर हैं...भारत की जीत के बाद रिंकू सिंह के कोच का बड़ा बयान
Lucknow news
एशिया कप में भारत की जीत पर UP में जश्न,अयोध्या में झूमे संत,लखनऊ में बंटी मिठाईयां
UP Road Accident
अमरोहा में दर्दनाक हादसा, ट्रक और ट्रैक्टर की आमने–सामने की भिड़ंत में दो की मौत
;