शहर का माहौल बिगाड़ना है, चाहें पुलिसवालों की हत्या करनी पड़े, बरेली हिंसा में दर्ज FIR का दावा, मौलाना तौकीर ने दिया था भड़काऊ भाषण

Bareilly : बरेली हिंसा मामले के मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर रजा पर दर्ज FIR की कॉपी सामने आ गई है. जिसमें कई सनसनीखेज खुलासे सामने आए हैं. मौलाना ने बरेली में हिंसा भड़काने की पहले से साजिश की थी. मौलाना ने जुमे की नमाज के बाद अपने करीबियों की भीड़ जुटाई थी. जिसमें अपराधी किस्म के लोगों के अलावा बच्चे और नाबालिग भी बुलाए गए थे. आईएमसी प्रमुख तौकीर रजा और आईएमसी के नदीम और आईएमसी के पदाधिकारियों ने सोच समझ कर पहले से प्लान बनाकर साजिश के तहत बरेली में बवाल को अंजाम दिया.

तौकीर ने अपने भाषण से भीड़ को उकसाया

मौलाना तौकीर रजा ने कहा था- आज शहर का माहौल बिगाड़ना है, चाहें इसमें पुलिस वालों की हत्या भी करनी पड़ी और मुस्लिमों की ताकत दिखानी है. भीड़ में से कुछ लोगों ने नारे लगाए, "गुस्ताख नबी की एक सजा, सर तन से जुदा" जिससे भीड़ उग्र हुई, भीड़ सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी कर रही थी.

अवैध हथियारों से फायरिंग- FIR

मौलाना पर दर्ज FIR की कॉपी में लिखा है कि भीड़ ने पुलिस पर अवैध हथियारों से जान से मारने के मकसद से फायरिंग की. भीड़ में शामिल अपराधी किस्म के लोगों ने पुलिस वालों के डंडे छीने और हमला किया. इतना ही नहीं पुलिसवालों के बैच नोचे गए.

कांच की बोतलों के पेट्रोल बम

भीड़ में शामिल तौकीर के लोगों ने बवाल की साजिश के तहत पहले से ही कांच की बोतलों से पेट्रोल बम बना रखे थे. ये पेट्रोल बम पुलिसवालों पर फेंके गए, जिससे कई पुलिसवाले घायल हो गए. हिंसा के बाद पुलिस को मौके से बड़े पैमाने पर अवैध हथियार बरामद हुए जिसका इस्तेमाल पुलिस पर हमले के किए किया गया था.

इंटरनेट बंद, मौलाना की दुकानों पर चलेगा बुलडोजर!

वहीं प्रशासन ने अफवाहों पर लगाम लगाने के लिए बरेली में 24 घंटे के लिए इंटरनेट बैन कर दिया है. इसके साथ ही खबर यह भी है कि मौलाना तौकीर रजा और डॉक्टर नदीम की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर कार्रवाई की जा सकती है.

