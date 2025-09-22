बैनर पोस्टर हटाने वाले के हाथ काट दूंगा- बयान देने वाले डॉ. नफीस पर FIR, 'I Love Mohammad' के विवाद ने पकड़ा तूल

Ajay Kashyap/Bareilly: उत्तर प्रदेश में आई लव मोहम्मद जुलूस और पोस्टर विवाद बढ़ता जा रहा है. पिछले कई दिनों से जहां यूपी के अलग-अलग शहरों में जहां आई लव मोहम्मद जुलूस को लेकर बवाल की खबरें आ रही हैं तो वहीं बरेली में इत्तेहादे मिल्लत कौंसिल पार्टी (IMC) के प्रवक्ता डॉ. नफीस पर भड़काऊ और धमकी भरा बयान देने को लेकर FIR हो गई है.

क्या कहा था डॉ. नफीस ने

दरअसल हाल ही में आईएमसी प्रवक्ता नफीस ने इंस्पेक्टर किला को गंदी-गंदी गालियां दी थी. नफीस द्वारा गालियां देने का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ था. डॉ. नफीस ने आई लव मोहम्मद के बैनर हटाने वालों को हाथ काटने की धमकी थी. उन्होंने किला थानाध्यक्ष को भी अपशब्द कहे. डॉ. नफीस ने कहा, मैंने किला इंस्पेक्टर को गालियां दी हैं. उसकी वर्दी उतारने की धमकी दी.

डॉ. नफीस पर FIR

डॉ. नफीस की दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था हिंदू संगठनों ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए डॉ. नफीस पर कार्रवाई की मांग की थी. अखिल भारत हिन्दू महासभा के मंडल अध्यक्ष पंकज पाठक ने डॉ. नफीस के खिलाफ FIR की मांग की थी. जिसके बाद थाना किला पुलिस ने वायरल वीडियो पर संज्ञान लेते हुए डॉ. नफीस के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है.

आई लव मोहम्मद मामले में बरेली के हिन्दू संगठनों ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आई लव मोहम्मद जुलूस पर पूर्ण प्रतिबंध लगना चाहिए. हिंदू संगठनों के मुताबिक आई लव मोहमम्मद जुलूस और पोस्टर से नवरात्र के पावन पर्व पर कहीं ना कहीं शहर के माहौल को बिगड़ने की साजिश रची जा रही है. हिंदू संगठनों ने कहा कि ऐसा करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए.

बता दें कि पिछले दो-तीन दिनों से उत्तर प्रदेश के कई शहरों में आई लव मोहम्मद जुलूस और पोस्टर्स को लेकर बवाल की खबरें आ रही हैं. कई जगह से कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है. उन्नाव में आई लव जुलूस के दौरान बवाल की घटनाएं हुई. उन्नाव में जुलूस के दौरान पुलिस पर पथराव कर दिया गया जिसके बाद पुलिस को बचाव में लाठीचार्ज करना पड़ा. इस घटना में पुलिस और जुलूस निकालने वाले कई लोग घायल हुए थे. इससे पहले कानपुर में भी बगैर पुलिस की इजाजत के इसी तरह का जुलूस निकाला गया था.

