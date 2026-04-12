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बिजली के तार से निकली चिंगारी; चंद मिनटों में सैकड़ों बीघा गेहूं राख, किसानों की सालभर की मेहनत स्वाहा

Shahjahanpur News: शाहजहांपुर में रविवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब अचानक गेहूं की खड़ी फसल में भीषण आग लग गई.आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते कई एकड़ में खड़ी फसल जलकर राख हो गई. इस घटना ने पहले से प्राकृतिक मार झेल रहे किसानों की कमर तोड़ दी है.

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Apr 12, 2026, 02:05 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI

शाहजहांपुर न्यूज/शिव कुमार: उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जनपद के तिलहर थाना क्षेत्र स्थित गोपालपुर ठठीयुरा गांव में रविवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब अचानक गेहूं की खड़ी फसल में भीषण आग लग गई.आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते कई एकड़ में खड़ी फसल जलकर राख हो गई. इस घटना ने पहले से प्राकृतिक मार झेल रहे किसानों की कमर तोड़ दी है.

बिजली के तार से निकली चिंगारी बनी आग की वजह
जानकारी के अनुसार, आशंका जताई जा रही है कि खेतों के ऊपर से गुजर रहे बिजली के तारों से निकली चिंगारी के कारण यह आग लगी. गर्मी और सूखी फसल के कारण आग ने तेजी से विकराल रूप धारण कर लिया. हालांकि अभी तक प्रशासन की ओर से आग लगने के कारणों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.

दमकल पहुंचने से पहले सब कुछ जलकर खाक
स्थानीय ग्रामीणों ने आग बुझाने की भरपूर कोशिश की. लोगों ने पेड़ों की टहनियों और अन्य साधनों से आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन तेज हवाओं और सूखी फसल के कारण आग पर काबू पाना संभव नहीं हो सका. दमकल विभाग को सूचना दी गई, लेकिन जब तक दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं, तब तक बड़े इलाके में फसल जलकर खाक हो चुकी थी.

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 किसानों पर दोहरी मार
इस घटना ने किसानों को गहरे सदमे में डाल दिया है. एक तरफ जहां मौसम की मार से फसल पहले ही प्रभावित थी, वहीं अब आगजनी की घटना ने उनकी मेहनत को पूरी तरह बर्बाद कर दिया. कई किसानों की सालभर की मेहनत कुछ ही मिनटों में राख में तब्दील हो गई.

मुआवजे की मांग, प्रशासन से मदद की गुहार
पीड़ित किसानों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है. उनका कहना है कि सरकार और जिला प्रशासन को तत्काल नुकसान का आकलन कर राहत प्रदान करनी चाहिए, ताकि उन्हें इस संकट से उबरने में मदद मिल सके. फिलहाल प्रशासनिक टीम के मौके पर पहुंचकर जांच शुरू करने की बात कही जा रही है. घटना ने एक बार फिर से ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली व्यवस्था और अग्नि सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

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