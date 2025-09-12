Disha Patani: बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग, गोलीबारी से दहल उठा बरेली
Zee UP-Uttarakhandबरेली

Disha Patani: बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग, गोलीबारी से दहल उठा बरेली

Bareilly News: बरेली में शुक्रवार तड़के साढ़े तीन बजे बाइक सवार दो बदमाशों ने अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग कर दी. गोलियों की आवाज सुनकर इलाके में हड़कंप मच गया. पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है. 

Written By  Amitesh Pandey |Last Updated: Sep 12, 2025, 09:31 PM IST
अजय कश्‍यप/बरेली:  यूपी के बरेली में बॉलीवुड फिल्म अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर बाइक सवार दो बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की. बताया जा रहा है कि तड़के 3.30 बजे के करीब अज्ञात बाइक सवार दो बदमाशों ने दिशा पाटनी के घर पर तीन से चार राउंड फायरिंग की. घटना से इलाके में हड़कंप मच गया. सूचना पर दिशा पाटनी के घर पर भारी पुलिस तैनात कर दी गई.  

यह है पूरा मामला 
जानकारी के मुताबिक, अभिनेत्री दिशा पाटनी का बरेली के सिविल लाइंस में घर है. तड़के करीब 3:30 बजे घर में अभिनेत्री के पिता जगदीश पाटनी समेत अन्‍य लोग सो रहे थे. तभी बाइक सवार दो बदमाश आए और फायरिंग शुरू कर दी. गोलियों की आवाज सुनकर घर वाले जाग गए. आस पड़ोस के लोग भी जाग गए. घटना की जानकारी पुलिस को दी गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुजेज की जांच की. सीसीटीवी में दो बाइक सवार दिख रहे हैं. घटना के बाद घर वालों में दहशत का माहौल है. 

पुलिस की कई टीमें गठित 
वहीं, बरेली के एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि फायरिंग करने वाले युवकों को पकड़ने के लिए कई टीम गठित की गई हैं. साथ ही आसपास के सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है. जगदीश पाटनी पुलिस से रिटायर्ड सीओ हैं. घटना के बाद से सिविल लाइंस जगदीश पाटनी के निवास पर भारी पुलिस बल तैनात कर दी गई है. बदमाशों ने किस वजह से फायरिंग की इसका पता लगाया जा रहा है. 

इस गैंगस्‍टर ने ली जिम्‍मेदारी
बता दें कि फायरिंग की घटना के कुछ घंटों बाद सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म फेसबुक पर एक पोस्ट भी जमकर वायरल हो रहा है. इसमें गैंगस्टर रोहित गोदारा ने बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी ली है. हालांकि, यह पोस्ट वेरीफाइड नहीं है. इसलिए बरेली पुलिस भी इसकी जांच कर रही है. जी न्‍यूज भी इस पोस्‍ट की पुष्टि नहीं करता है. 

 

