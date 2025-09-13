Bareilly News: दिशा पाटनी के घर पर तड़ातड़ फायरिंग, गोल्डी बरार गैंग ने जिम्मेदारी ली, एक्ट्रेस के पिता ने बताई ये बात

Bareilly News/अजय कश्यप: बरेली में बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पार्टी के घर पर फायरिंग से सनसनी मच गई. बताया जा रहा है कि दो बाइक सवारों ने उनके घर पर एक के बाद एक पांच राउंड फायरिंग कर दी. इस घटना के बाद दिशा पाटनी का परिवार दहशत में है. इस घटना के बाद दिशा पाटनी के रिटायर्ड सीओ पिता जगदीश पाटनी ने पहली बार अपनी प्रतिक्रिया दी है.

घटना की किसने ली जिम्मेदारी?

दिशा पाटनी के पिता ने बताया कि सोशल मीडिया पर जो विवाद चल रहा है, वह बिल्कुल बेकार है. दिशा पाटनी का पक्ष लेते हुए उन्होंने कहा कि कभी भी उनकी बेटी ने किसी संत का अपमान नहीं किया है. वह तो सनातनी है और सभी संतों का सम्मान करते हैं. हालांकि, इस घटना की जिम्मेदारी गोल्डी गैंग ने ली है.

क्या बोले जगदीश पाटनी?

जगदीश पाटनी के मुताबिक, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया. जिससे इतना बड़ा हमला उनके घर पर किया गया. उनकी बेटी ने कभी भी किसी संतों का अपमान नहीं किया. इसके साथ ही उन्होंने पुलिस प्रशासन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि घटना के बाद से लगातार पुलिस और पुलिस के आला अधिकारी उनके संपर्क में बने हुए हैं.

फिलहाल, जगदीश पाटनी के घर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात कर दी गई है. इतना ही नहीं उनके पड़ोस में रहने वाले परिवार भी इस समय दहशत में है. इस मामले में एसएसपी ने एसपी सिटी के नेतृत्व में पांच टीम गठित हुई है.

