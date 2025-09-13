Bareilly News: दिशा पाटनी के घर पर तड़ातड़ फायरिंग, गोल्डी बरार गैंग ने जिम्मेदारी ली, एक्ट्रेस के पिता ने बताई ये बात
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2920128
Zee UP-Uttarakhandबरेली

Bareilly News: दिशा पाटनी के घर पर तड़ातड़ फायरिंग, गोल्डी बरार गैंग ने जिम्मेदारी ली, एक्ट्रेस के पिता ने बताई ये बात

Bareilly News: बरेली में बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग हुई है. यह घटना करीब साढ़े तीन बजे की है. बताया जा रहा है कि बाइक सवार हमलावरों ने यह फायरिंग की है. यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. पढ़िए पूरी डिटेल... 

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Sep 13, 2025, 09:10 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Bareilly News
Bareilly News

Bareilly News/अजय कश्यप: बरेली में बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पार्टी के घर पर फायरिंग से सनसनी मच गई. बताया जा रहा है कि दो बाइक सवारों ने उनके घर पर एक के बाद एक पांच राउंड फायरिंग कर दी. इस घटना के बाद दिशा पाटनी का परिवार दहशत में है. इस घटना के बाद दिशा पाटनी के रिटायर्ड सीओ पिता जगदीश पाटनी ने पहली बार अपनी प्रतिक्रिया दी है. 

घटना की किसने ली जिम्मेदारी?
दिशा पाटनी के पिता ने बताया कि सोशल मीडिया पर जो विवाद चल रहा है, वह बिल्कुल बेकार है. दिशा पाटनी का पक्ष लेते हुए उन्होंने कहा कि कभी भी उनकी बेटी ने किसी संत का अपमान नहीं किया है. वह तो सनातनी है और सभी संतों का सम्मान करते हैं. हालांकि, इस घटना की जिम्मेदारी गोल्डी गैंग ने ली है. 

क्या बोले जगदीश पाटनी?
जगदीश पाटनी के मुताबिक, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया. जिससे इतना बड़ा हमला उनके घर पर किया गया. उनकी बेटी ने कभी भी किसी संतों का अपमान नहीं किया. इसके साथ ही उन्होंने पुलिस प्रशासन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि घटना के बाद से लगातार पुलिस और पुलिस के आला अधिकारी उनके संपर्क में बने हुए हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

फिलहाल, जगदीश पाटनी के घर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात कर दी गई है. इतना ही नहीं उनके पड़ोस में रहने वाले परिवार भी इस समय दहशत में है. इस मामले में एसएसपी ने एसपी सिटी के नेतृत्व में पांच टीम गठित हुई है.

यह भी देखें: Varanasi Video: काशी पहुंचे बाबा बागेश्वर, पंडित धीरेंद्र शास्त्री के दर्शन के लिए दौड़ पड़े श्रद्धालु

TAGS

Disha PatniKhushboo Patani HouseFiring in BareillyBareilly NewsBareilly police

Trending news

MP MLA court Jhansi
पूर्व मंत्री प्रदीप जैन समेत 13 को 2 साल की सजा, फैसला के बाद आंखों से निकले आंसू
Hardoi News
हरदोई में रोडवेज बस चालक ने नशे में धुत सड़क पर दौड़ाई बस, 40 यात्रियों की जान खतरे
Varanasi Rain Alert
पूर्वांचल में फिर बदलेगा मौसम, महादेव की काशी में इस दिन होगी भयंकर बारिश
weather in uttarakhand
उत्तराखंड वाले रहें सावधान, अल्मोड़ा समेत 6 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी
Shahjahanpur News
थाने का घेराव, नारेबाजी और लाठीचार्ज…शाहजहांपुर में माहौल बिगाड़ने की कोशिश
ghazipur news
गाजीपुर में तेरहवीं संस्‍कार में बड़ा हादसा, सिलेंडर लीक होने से लगी भीषण आग
Bareilly News
बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग, गोलीबारी से दहल उठा बरेली
Shahjahanpur News
यूपी में आशिकों का नया हथियार बनी 'पानी की टंकी', अब शाहजहांपुर में आशिक का हंगामा
Muzaffarnagar news
कौन हैं SDM जयेंन्द्र सिंह? 750 बीघे जमीन की हेराफेरी करने पर चला सीएम योगी का चाबुक
hamirpur news
हमीरपुर में ड्रोन की अफवाह से गांवों में दहशत,रातभर लाठी-डंडों संग पहरा दे रहे लोग
;