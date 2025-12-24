Advertisement
शाहजहांपुर में ट्रेन से कटकर पांच लोगों की दर्दनाक मौत, रेलवे ट्रैक पार करते समय गरीब रथ एक्सप्रेस की चपेट में आए

Shahjahanpur train Accident: शाहजहांपुर जिले में पांच लोगों की ट्रेन से कटकर दर्दनाक मौत हो गई. बता दें कि मरने वालों को दो पुरुष एक महिला और दो बच्चे शामिल है. 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Dec 24, 2025, 08:39 PM IST
Shahjahanpur train Accident/शिव कुमार: उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले  में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है. यहां ट्रेन की चपेट में आने से पांच लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है. हादसा रेलवे स्टेशन पर ट्रैक पार करने के दौरान हुआ. मरने वालों में एक ही परिवार के चार लोग और उसका एक रिश्तेदार शामिल है. फिलहाल पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है.

कहां पर हुआ ये दर्दनाक हादसा?
ये दर्दनाक घटना रोजा थाना क्षेत्र के अटसलिया गांव के पास स्थित रेलवे क्रॉसिंग की बताई जा रही है.   बताया जा रहा है कि हरिओम नाम का युवक अपने रिश्तेदार सेठपाल उसकी पत्नी पूजा और उसके दो बच्चों को रेलवे स्टेशन पर छोड़ने के लिए आया था.  दोनों परिवार बाइक पर सवार थे. अचानक रेलवे ट्रैक को पार करते वक्त हरिओम और उसके रिश्तेदार गरीब रथ ट्रेन की चपेट में आ गए.  मौके पर ही दो पुरुष एक महिला और दो बच्चों की ट्रेन से कटकर दर्दनाक मौत हो गई. 

मृतको की पहचान?
यह हादसा शाम करीब 6:30 बजे की है. बता दें कि मृतकों की पहचान हरिओम (निवासी– गांव बनके, थाना उचौलिया, लखीमपुर खीरी), हरिओम के साढ़ू सेठपाल, सेठपाल की पत्नी पूजा, और उनके दो बच्चे सूर्या (4 वर्ष) व निधि (5 वर्ष) (निवासी– गांव बिकन्ना, थाना निगोही) के रूप में हुई है.  सूचना के बाद हड़कंप मच गया.  मौके पर पहुंची जीआरपी पुलिस ने  शवों कब्जे में ले लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

अलीगढ़ में दर्दनाक सड़क हादसा 
अलीगढ़ के पालीमुकीमपुर क्षेत्र में एक सिपाही की कार की टक्कर से टेम्पो पलट गया. इस हादसे में टेम्पो सवार एक किशोर और एक महिला की मौत हो गई, जबकि एक दंपती गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों का उपचार एक निजी अस्पताल में चल रहा है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

घटना कब हुई?
यह घटना मंगलवार रात करीब नौ बजे पालीमुकीमपुर क्षेत्र में हुई. मऊपुर-भाऊपुर गांव निवासी रामबेटी पत्नी सुरेश चंद्र के प्लॉट पर कुछ लोग शराब पी रहे थे. विरोध करने पर आरोप है कि उन लोगों ने रामबेटी के बेटे रंजीत और बहू के साथ मारपीट कर दी, जिससे दोनों घायल हो गए. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए सीएचसी बिजौली ले गई.

घायलों को देखने के लिए रामबेटी अपने दूसरे बेटे सुरजीत, बहू मनीषा और 17 वर्षीय नाती ओमवीर के साथ टेम्पो से बिजौली जा रही थीं. इसी दौरान माई सामली मंदिर के सामने सामने से आ रही एक कार ने टेम्पो में टक्कर मार दी, जिससे टेम्पो पलट गया. हादसे में चारों गंभीर रूप से घायल हो गए. सभी घायलों को क्वार्सी क्षेत्र स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां बुधवार सुबह उपचार के दौरान रामबेटी और ओमवीर की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि जिस कार से टक्कर हुई, उस पर पुलिस का चिह्न बना था और कार सिविल ड्रेस में किसी सिपाही की बताई जा रही है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

दिशा पाटनी के घर फायरिंग मामले में बरेली पुलिस का शिकंजा, गोल्डी बराड़ के गुर्गों पर चार्जशीट दाखिल

फतेहपुर में सौ साल पुरानी मजार पर हथौड़ों से वार! बजरंग दल कार्यकर्ता हिरासत में, पुलिस ने शांति की अपील की

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें ! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास,क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड ! 

 

Shahjahanpur News

