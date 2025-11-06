Advertisement
बरेली

Shahjahanpur News: दबंगों ने दुकानों पर डाले ताले, नहीं हुई सुनवाई, तो पानी की टंकी पर चढ़ गई एक ही परिवार की 5 महिलाएं

Shahjahanpur Viral News: उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक ही परिवार की पांच महिलाओं ने जमकर हंगामा कर दिया. वह पानी की ऊंची टंकी पर चढ़ गई और कूद कर आत्महत्या करने की धमकी देने लगी. उनका आरोप है कि दबंगों ने उनकी दुकानों पर ताले दाल दिए हैं और कब्जा कर लिया है. पढ़िए पूरी डिटेल...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Nov 06, 2025, 10:47 AM IST
Shahjahanpur News
Shahjahanpur News

Shahjahanpur Viral News/शिव कुमार: शाहजहांपुर में उस वक्त हंगामा मच गया, जब एक ही परिवार की पांच महिलाएं पानी की ऊंची टंकी पर चढ़ गई. ये पांचों महिलाएं पानी की टंकी पर चढ़कर आत्महत्या करने की धमकी देती दिखीं. महिलाओं का आरोप है कि दबंगों ने उनकी दुकानों पर ताले डाल दिए हैं और कब्जा कर लिया है. 

पानी की टंकी पर चढ़ी महिलाएं
इससे परेशान होकर परिवार की महिलाएं पानी की टंकी पर चढ़ गईं. इस दौरान वह कहने लगीं कि अगर दुकानों से अवैध कब्जा नहीं हटाया गया तो वह पानी की टंकी से कूद कर अपनी जान दे देंगी. जब यह हंगामा बढ़ा तो स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी. सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने उन्हें उतारने की कोशिश की. किसी ने इसका वीडियो बना लिया. फिर उसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया. देखते ही देखते यह वीडियो इंटरनेट पर छा गया. 

महिलाओं ने लगाए संगीन आरोप
यह पूरा मामला थाना कलान कस्बे का है. बताया जा रहा है कि कस्बे की रहने वाली एक ही परिवार की पांच महिलाएं कस्बे के बीच में बनी सबसे ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ गई है. यह महिलाएं सुबह 4 बजे पानी की टंकी पर चढ़ गई थी. इसके बाद सुबह होते ही लोगों ने उन्हें पानी की टंकी पर चढ़ा देखा तो मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई. कई शिकायतों के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो वह पानी की टंकी पर चढ़कर दुकान कब्जा खाली करने की मांग कर रही है. फिलहाल मौके पर पुलिस महिलाओं को उतारने की कोशिश कर रही है.

यह भी पढ़ें: Moradabad News: 'प्रेम प्रसंग' में बना रोड़ा, तो फर्म कर्मी को जीजा-साले ने दागी गोली, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

Shahjahanpur NewsShahjahanpur PoliceShahjahanpur Crime NewsViral Video

