Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3050007
Zee UP-Uttarakhandबरेली

मुंह के बल धड़ाम से गिरे पूर्व राज्यमंत्री, सोशल मीडिया पर छाया हेमराज वर्मा का वीडियो

Pilibhit News: पीलीभीत के गांधी स्टेडियम में रविवार को सांसद खेल महोत्सव का आयोजन कराया गया. महोत्सव का शुभारंभ केंद्रीय राज्यमंत्री व सांसद जितिन प्रसाद ने किया. इस दौरान पूर्व राज्यमंत्री हेमराज वर्मा भी पहुंचे थे.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 22, 2025, 07:54 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मुंह के बल धड़ाम से गिरे पूर्व राज्यमंत्री, सोशल मीडिया पर छाया हेमराज वर्मा का वीडियो

Pilibhit News:  यूपी के पीलीभीत में सांसद खेल महोत्सव के दौरान दौड़ प्रतियोगिता सियासी अखाड़ा बन गया. यहां प्रतियोगिता में दौड़ लगा रहे पूर्व राज्यमंत्री हेमराज वर्मा मुंह के बल गिर पड़े. सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया. इसके बाद जुबानी जंग भी शुरू हो गई है. 

सांसद खेल महोत्सव की घटना 
दरअसल, पीलीभीत के गांधी स्टेडियम में रविवार को सांसद खेल महोत्सव का आयोजन कराया गया. महोत्सव का शुभारंभ केंद्रीय राज्यमंत्री व सांसद जितिन प्रसाद ने किया. इस दौरान पूर्व राज्यमंत्री हेमराज वर्मा भी पहुंचे थे. ​इस दौरान 100 मीटर दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया. इसमें पूर्व राज्यमंत्री हेमराज वर्मा समेत कई अन्य जनप्रतिनिधि भाग लिए. 

राज्यमंत्री हेमराज वर्मा जमीन पर गिरे 
बताया गया कि जैसे ही दौड़ शुरू हुई. कुछ दूर तक दौड़ने के बाद पूर्व राज्यमंत्री हेमराज वर्मा अचानक मुंह के बल धड़ाम से जमीन पर गिर गए. तुरंत पीछे दौड़ लगा रहे लोगों ने उन्हें उठाया. पूर्व राज्यमंत्री हेमराज वर्मा का गिरने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर जुबानी जंग भी शुरू हो गई. 

Add Zee News as a Preferred Source

धक्का देकर गिराने की बात कही गई 
वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर तरह तरह के कमेंट किए जा रहे हैं. पूर्व राज्यमंत्री को जान बूझकर धक्का दिए जाने की भी चर्चा हो रही है. इसके बाद पूर्व राज्यमंत्री हेमराज वर्मा ने अपने फेसबुक पर वीडियो पोस्ट कर धक्का दिए जाने की बात लिखी है. इसको लेकर सियासी बहस भी शुरू हो गई है. 

पूर्व राज्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर क्या लिखा? 
पूर्व राज्यमंत्री हेमराज वर्मा ने सोशल मीडिया पर लिखा, वह पूरी तरह स्वस्थ हैं. उनको कोई गंभीर चोट नहीं आई है, लेकिन मेरे कुछ विरोधी वीडियो वायरल कराकर मीडिया में खबर चलवा कर मेरी ज्यादा चिंता कर रहे हैं. मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि हम किसान के बेटे हैं. बचपन से ही खेती-किसानी उसके बाद राजनीति में गिरते-उठते और साजिशों का सामना करते आए हैं. फिर दौड़ेंगे और जीतेंगे. 

यह भी पढ़ें : बरेली,मुरादाबाद और संभल में हाड़ कंपाने वाली ठंड! घने कोहरे से थम जाएगी रफ्तार, जानें कैसा रहेगा मौसम का हाल

यह भी पढ़ें : गीजर बना मौत! बाथरूम में मिले पति-पत्नी के शव, गैस लीकेज से दम घुटने की आशंका

TAGS

Pilibhit news

Trending news

UP Politics News
"देश के अंदर दो नमूने ... कोडीन सिरप कांड पर बोलते हुए सीएम योगी का विधानसभा में तंज
Kanpur News
अनोखा फैसला! कानपुर में पांच खूंखार कुत्तों को ‘उम्रकैद’, जानें क्याें सुनाई गई सजा?
Saharanpur news
सहारनपुर के स्कूलों में नहीं मनाया जाएगा क्रिसमस डे? बजरंग दल ने डीएम से की ये मांग
up govt supplementary budget
जेवर एयरपोर्ट से गंगा एक्सप्रेसवे तक नई रफ्तार: अनुपूरक बजट में हुआ बड़ा ऐलान
Magh Mela 2026
माघ मेले में स्नान पर्व पर नहीं होगी भगदड़! भीड़ नियंत्रण काे रेलवे का नया फॉर्मूला
Muzaffarnagar news
ए तुमने चोरी की गाड़ी खरीदी है... मुजफ्फरनगर में नकली पुलिस असली पुलिस के हत्थे चढ़ी
Sambhal news
हाथ-पैर को धड़ से अलग, ग्राइंडर से किए पति के टुकड़े ! संभल में पत्नी ने पार की हदें
Anupurak Budget
अनुपूरक बजट क्‍या होता है? योगी सरकार 24,496.98 करोड़ रुपये के बजट से क्या करेगी?
bulandshahr news
NH-91 पर मां बेटी के साथ गैंगरेप मामले में बड़ा फैसला, 9 साल बाद मिला इंसाफ
Noida News
पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर खड़े ट्रक से टकराई तेज रफ्तार कार ! तीन की दर्दनाक मौत