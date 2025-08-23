Pilibhit News: पीलीभीत में टेंपो और फॉर्च्यूनर गाड़ी की टक्कर में चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. सड़क हादसे के बाद चीख-पुकार मच गई. घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
Trending Photos
Pilibhit News: पीलीभीत के जहानाबाद थाना क्षेत्र के सरदार नगर के पास भीषण सड़क हादसा हो गया. यहां टेंपो और फॉर्च्यूनर गाड़ी की आमने-सामने टक्कर हो गई. हादसे में मौके पर ही चार लोगों की मौत हो गई. इसमें दो बच्चे एक महिला और एक पुरुष हैं. वहीं चार लोग घायल हो गए हैं. जिनमें तीन की हालत गंभीर बनी हुई है.
टेंपो और फॉर्च्यूनर में आमने-सामने टक्कर
बताया जा रहा है पीलीभीत से कस्बा अमरिया में टेंपो जा रहा था. इसमें लगभग आठ लोग सवार थे. टेंपो जैसे ही सरदार नगर में पेट्रोल पंप के पास पहुंचा तभी अमरिया थाना क्षेत्र से आ रही तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर डिवाइडर के चलते अनियंत्रित हो गई और सीधे टेंपो में जाकर भिड़ गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि सारे लोग टेंपो में फंस गए. किसी तरह राहगीरों ने रेस्क्यू कर लोगों को बाहर निकाला. घटना के बाद फॉर्च्यूनर स्वामी फरार हो गया.
हादसे में चार लोगों की मौत
मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जहानाबाद में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने चार लोगों को मृत घोषित कर दिया. मरने वालों में दो बच्चे एक महिला व एक पुरुष हैं. इनकी पहचान 30 वर्षीय विजय, 40 वर्षीय राजदा, 3 साल का हमजा और 10 वर्षीय जानिशन के रूप में हुई है. वहीं चार अन्य लोग घायल हैं. इनमें तीन की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया है. ग्रामीणों का आरोप है कि डिवाइडर के चलते हादसे हो रहे हैं. जिस पर जिला प्रशासन को गौर करना होगा. वहीं घटना के बाद मृतक के परिवार जनों का रो रो कर बुरा हाल है.
यह भी पढ़ें : Bareilly News: बरेली में फर्जी क्लीनिक पर महिला की मौत, संचालक समेत कई पर FIR
यह भी पढ़ें : पति-पत्नी के झगड़े में मचा खूनी तांडव! ससुर को दामाद ने गोली मारकर उतारा मौत के घाट, सास सहित तीन घायल