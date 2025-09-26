Shahjahanpur News: प्लास्टिक की अंतिम विदाई! स्वच्छता का संदेश देने के लिए दिया पॉलिथीन की अर्थी को कंधा, खूब लगे नारे

Shahjahanpur News/शिव कुमार: शाहजहांपुर नगर निगम को पॉलिथीन मुक्त और स्वच्छता का संदेश देने के लिए पॉलिथीन की अर्थी निकाली गई. पॉलिथीन की अर्थी को नगर आयुक्त समेत अधिकारियों ने कंधा दिया. इतना ही नहीं इस अजब-गजब शवयात्रा के दौरान नगर निगम पॉलिथीन मुक्त हो के नारे भी लगे.

पॉलिथीन की प्रतीकात्मक शवयात्रा

दरअसल, नगर निगम जिले में स्वच्छता अभियान चला रहा है. इसी कड़ी में पॉलिथीन की प्रतीकात्मक शवयात्रा निकाली गई. यह अभियान स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा अभियान के तहत राजघाट पुलिस चौकी स्थित गांधी पार्क व गर्रा घाट पर चलाया गया. इस दौरान नगर निगम के अधिकारियों समेत शिक्षकों और बच्चों ने न सिर्फ लोगों से स्वच्छता बनाए रखने की अपील की, बल्कि नगर निगम को पॉलिथीन मुक्त बनाने के लिए भी कहा.

अभियान में भागीदार बनने की अपील

पॉलिथीन की अर्थी को राजघाट पुलिस चौकी से गांधी पार्क होते हुए गर्रा घाट तक ले जाया गया. जिसे नगर आयुक्त विपिन कुमार मिश्रा समेत कई अधिकारियों ने कंधा दिया था. इसके बाद दर्जनों की संख्या में नगर निगम के अधिकारियों, स्कूली बच्चों और शिक्षकों ने मिलकर गांधी पार्क और गर्रा राजघाट पर स्वच्छता अभियान चलाकर घाट की सफाई की. साथ ही स्वच्छता अभियान में लोगों को अपनी भागीदारी देने की भी अपील की.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी देखें: Etawah Video: रेलवे क्रॉसिंग पर 15 मिनट तक फंसी रही बस, धक्का लगाते वीडियो आया सामने