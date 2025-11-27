यूपी के तराई क्षेत्र को बड़ी सौगात! गोरखपुर–पीलीभीत एक्सप्रेस को लेकर रेलवे का ये फैसला

Gorakhpur-Pilibhit Express: लखीमपुर और गोरखपुर वालों को बड़ी राहत मिलने जा रही है. गोरखपुर पीलीभीत एक्सप्रेस का विस्तार किया गया है. गोरखपुर पीलीभीत एक्सप्रेस अब बरेली तक जाएगी. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और जितिन प्रसाद ने गोरखपुर पीलीभीत एक्सप्रेस विस्तार को हरी झंडी दे दी.

गोरखपुर पीलीभीत ट्रेन का विस्तार

गोरखपुर पीलीभीत ट्रेन पहले लखीमपुर और गोरखपुर के बीच चलती थी. कुछ महीने पहले ही इसकी सेवा पीलीभीत तक बढ़ाई गई थी. अब इसे बरेली तक बढ़ा दिया गया है. यह पहल उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में संपर्क को मजबूत करने और इसे विकास की मुख्यधारा से और अधिक प्रभावी ढंग से जोड़ने की दिशा में भारतीय रेलवे द्वारा उठाया गया एक बड़ा कदम है.

बरेली के लोगों को भी होगा लाभ

इज्ज़तनगर (बरेली) तक सेवा विस्तार की सेवा का इंतज़ार स्थानीय निवासियों को लंबे समय से था. अब इसके होने से इस क्षेत्र को दूरगामी लाभ होने की उम्मीद है. इससे कृषि और वन उत्पादों के लिए बेहतर बाज़ार पहुंच मुमकिन होगी. लोगों की आवागमन संबंधी जरूरतें पूरी होंगी और तराई क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास में भी तेजी आएगी. बेहतर संपर्क के चलते पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और रोज़गार के नए अवसर पैदा होंगे. इससे समग्र क्षेत्रीय विकास को बल मिलेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

5272 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक बिछाए गए

मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यूपी में 5,272 किलोमीटर नए ट्रैक बनाए गए हैं, जो स्विट्जरलैंड के पूरे रेल नेटवर्क से भी ज़्यादा है. साथ ही राज्य ने अपने रेल मार्गों का 100% विद्युतीकरण भी हासिल कर लिया है. उन्होंने बताया कि इस अवधि के दौरान पूरे उत्तर प्रदेश में 1,660 फ्लाईओवर और रोड अंडरब्रिज बनाए गए हैं.

34 वंदे भारत ट्रेन का संचालन हो रहा

इतना हीं नहीं भारतीय रेलवे ने विभिन्न स्टेशनों पर 154 लिफ्ट और 156 एस्केलेटर लगाए हैं और अब उत्तर प्रदेश के 771 स्टेशनों पर वाई-फाई की सुविधा भी उपलब्ध है. उन्होंने कहा कि राज्य में वर्तमान में 34 वंदे भारत एक्सप्रेस और 26 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चल रही हैं. अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में लखनऊ-पीलीभीत गॉज परिवर्तन, पीलीभीत-शाहजहांपुर गॉज परिवर्तन और बरेली-टनकपुर गॉज परिवर्तन सहित 48 लंबित परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं. इनमें से सभी कई वर्षों से प्रगति की प्रतीक्षा में थीं.

यह भी पढ़ें : बरेली-मुरादाबाद में सुबह की शुरुआत 'धुंधली', नवंबर के अंत में ठंड ने फिर पकड़ी रफ्तार; जानें मौसम को लेकर ताजा अपडेट

यह भी पढ़ें : सर्द हवाओं का बड़ा झटका! बरेली–मुरादाबाद में कोहरे की मोटी चादर, IMD ने दी गंभीर चेतावनी