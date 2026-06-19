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Gorakhpur Deoria Kushinagar Varanasi Weather Today: पश्चिमी विक्षोभ के बाद यूपी में तेज धूप और तापमान में वृद्धि हुई है, हालांकि कुछ जिलों में हल्की बारिश की संभावना है. अगले कुछ दिनों तक तापमान 5-7 डिग्री बढ़ेगा, तेज हवाएं और वज्रपात की आशंका है.
पूर्वी उत्तर प्रदेश के मौसम
अब अगर बात करें पूर्वी उत्तर प्रदेश के मौसम की तो, शुक्रवार को यूपी के इस हिस्से में बारिश और तेज आंधी आएगी. जिन जिलों में बारिश और तेज आंधी आने की संभावना जताई गई है, उनमें वाराणसी, गोरखपुर और देवरिया शामिल हैं. कुशीनगर में बारिश का येलो अलर्ट है. इस दौरान कई जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं.
यूपी में आज का मौसम कैसा रहेगा ?
उत्तर प्रदेश में एक बार फिर गर्मी बढ़ने की संभावना है. इसकी वजह से आगामी 4 दिनों के भीतर लू की स्थिति बन सकती है. शुक्रवार को 48 जिलों में अधिकतम तापमान बढ़ेगा और लू भी चलेगी. इस दौरान कहीं कहीं बूंदाबांदी या छिटपुट वर्षा के आसार भी बने रहेंगे. गर्म हवा की स्पीड 50 से 70 किमी प्रति घंटे के बीच रह सकती है.
मौसम विभाग के अनुसार
मौसम विभाग का कहना है कि बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, गाजीपुर, आजमगढ़, जौनपुर, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या समेत 4 जिलों में लू चलने की संभावना है. इन जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री या इससे अधिक रह सकता है. इस बीच, शुक्रवार को प्रयागराज 45 डिग्री तापमान के साथ सबसे गर्म जिला रहा.
यूपी में आज कहा होगी बारिश ?
आज की बात करें तो कानपुर देहात, मैनपुरी, इटावा समेत 10 जगहों पर आंधी-बारिश के आसार हैं. हवा की रफ्तार भी यहां 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है. भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने आज के लिए कानपुर, बदायूं, मेरठ समेत 48 जिलों के लिए हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है. यानी आप तैयार रही इस भीषण गर्मी से पार पाने के लिए. ये हीट वेव का अलर्ट सिर्फ एक दिन के लिए बल्कि आने वाले चार से 6 दिन के लिए है.
यूपी में कब आएगी मानसून?
उत्तर प्रदेश सहित उत्तर भारत में नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर पड़ने की संभावना है. इससे दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के यूपी की ओर आगे बढ़ने में मदद मिलेगी. यूपी में जल्द ही बारिश का सिलसिला शुरू हो सकता है. मौसम विभाग का अनुमान है कि चार-पांच दिन में यानी 22-23 जून तक उत्तर प्रदेश का मानसून का इंतजार खत्म हो सकता है. जानकारी के मुताबिक यूपी में 22-23 जून के आसपास सोनभद्र जिले से मानसून की एंट्री हो सकती हैं, लेकिन इस बार अल नीनो के प्रभाव की वजह से मानसून कमजोर ही रहने का अनुमान है.