यूपी में कब आएगी मानसून?

उत्तर प्रदेश सहित उत्तर भारत में नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर पड़ने की संभावना है. इससे दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के यूपी की ओर आगे बढ़ने में मदद मिलेगी. यूपी में जल्द ही बारिश का सिलसिला शुरू हो सकता है. मौसम विभाग का अनुमान है कि चार-पांच दिन में यानी 22-23 जून तक उत्तर प्रदेश का मानसून का इंतजार खत्म हो सकता है. जानकारी के मुताबिक यूपी में 22-23 जून के आसपास सोनभद्र जिले से मानसून की एंट्री हो सकती हैं, लेकिन इस बार अल नीनो के प्रभाव की वजह से मानसून कमजोर ही रहने का अनुमान है.