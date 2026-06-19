Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • उत्तर प्रदेश न्यूज़
  • /बरेली
  • /पूर्वांचल में कहीं बारिश तो कहीं भीषण गर्मी, यूपी के 48 जिलों में आज लू चलने की चेतावनी; आइए जानें गोरखपुर के मौसम का हाल

पूर्वांचल में कहीं बारिश तो कहीं भीषण गर्मी, यूपी के 48 जिलों में आज लू चलने की चेतावनी; आइए जानें गोरखपुर के मौसम का हाल

Gorakhpur Deoria Kushinagar Varanasi ka Mausam: उत्तर प्रदेश में आज भी कहीं आंधी-बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है तो कहीं लू है. ऐसे में अगर आप घर से निकलने वाले हैं तो उससे पहले एक बार मौसम अपडेट जरूर पढ़ लीजिए नहीं तो आपके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं. यहां पढ़िए अपने शहर के मौसम का हाल...

Written ByJyoti Kumari
Published: Jun 19, 2026, 10:57 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 10:57 AM IST
पूर्वांचल में कहीं बारिश तो कहीं भीषण गर्मी, यूपी के 48 जिलों में आज लू चलने की चेतावनी; आइए जानें गोरखपुर के मौसम का हाल

About the Author

Jyoti Kumari

Jyoti Kumari

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
पूर्वांचल में कहीं बारिश तो कहीं भीषण गर्मी, यूपी के 48 जिलों में आज लू!
Gorakhpur Weather today9 min ago
2
Lucknow news27 min ago
3
Lucknow news52 min ago
4
Lucknow news1 hr ago
5
Bareilly Weather Today1 hr ago