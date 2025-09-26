Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2937313
Zee UP-Uttarakhandबरेली

दावत में नहीं बुलाया तो ताबड़तोड़ गोलियां मारकर उतारा मौत के घाट, शाहजहांपुर में सनसनीखेज हत्याकांड

Shahjahanpur News: शाहजहांपुर जिले में हत्या से जुड़ा हैरान करने वाला मामला सामने आया है. जहां दावत में नहीं बुलाने पर ग्राम प्रधान के पति ने एक शख्स को ताबड़तोड़ गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया है. इस सनसनीखेज वारदात से हड़कंप मच गया.

Edited By:  Shailjakant Mishra|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 26, 2025, 12:30 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Shahjhanpur News
Shahjhanpur News

Shahjahanpur Crime News/शिव कुमार): शाहजहांपुर में नामकरण कार्यक्रम के दौरान एक युवक को ताबड़तोड़ तीन गोलियां मार कर उसकी हत्या कर दी गई. हत्या का आरोप महिला प्रधान के पति पर लगा है. घटना के बाद मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने आरोपी को पड़कर जमकर पीटा और उसे पुलिस के हवाले कर दिया है. आरोप है कि दावत में ना बुलाए जाने से नाराज प्रधान के पति ने हत्या की घटना को अंजाम दिया है. 

तिलहर थाना क्षेत्र की घटना
फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है हत्या की है. पूरी घटना थाना तिलहर क्षेत्र के मोहनपुर गांव की है. बताया जा रहा है कि गांव में अवनीश नाम व्यक्ति के घर पर बेटे के नामकरण संस्कार की दावत चल रही थी. दावत के दौरान गांव की प्रधान का पति सुखदेव मौके पर पहुंचा और उसका अवनीश से विवाद शुरू हो गया. 

ग्रामीन ने पकड़कर पुलिस को सौंपा
सुखदेव इस बात से नाराज था कि उसे दावत में नहीं बुलाए जाने से पूरे गांव में उसकी बेज्जती हुई है. विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया सुखदेव ने अवनीश पर ताबड़तोड़ तीन गोलियां मारकर उसे मौके पर ही मौत के घाट उतार दिया. घटना के बाद जब आरोपी सुखदेव ने भागने की कोशिश की तो दावत मौजूद लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई की बाद में आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया. 

Add Zee News as a Preferred Source

चर्चा का विषय बना मामला
बाद में पुलिस जब अवनीश को लेकर अस्पताल पहुंची तो उसे डॉक्टर निमृत घोषित कर दिया. फिलहाल पुलिस ने परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करके कार्यवाही शुरू कर दी है. घटना के बाद से पूरा गांव इस बात को लेकर लोग सकते में है कि आखिर सम्मान की खातिर दावत में ना बुलाए जाने से प्रधान का पति किसी की हत्या कैसे कर सकता है.

Shahjahanpur News: प्लास्टिक की अंतिम विदाई! स्वच्छता का संदेश देने के लिए दिया पॉलिथीन की अर्थी को कंधा, खूब लगे नारे

 

TAGS

Shahjahanpur News

Trending news

uksssc paper leak
उत्तराखंड पेपर लीक मामले में एक्शन, मुख्‍य आरोपी खालिद की संपत्ति पर चला बुलडोजर
lakhimpur kheri news
12वीं की छात्रा बनी एक दिन की DM, धड़ाधड़ सुनाए फरमान, कुर्सी के पास खड़े रहे अफसर
To give the message of cleanliness
प्लास्टिक की अंतिम विदाई!स्वच्छता का संदेश देने के लिए दिया पॉलिथीन की अर्थी को कंधा
aligarh news
पत्नी की जुदाई सह न सका पति, गम में उठाया खौफनाक कदम, ऐसे हुई थी शादी
mission shakti uttar pradesh
नवरात्रि में नारी शक्ति का अनोखा रूप,1.91 लाख बेटियों ने सीखी बैंकिंग,बचत की बारीकी
Husband kills wife in Pratapgarh
पति-पत्नी और वो! प्यार में अंधे हसबैंड ने उतारा मौत के घाट,फिर घरवालों के सामने रोया
Maharajganj News
ड्रोन की अफवाह पर चली गोली, दो बहनों और महिला को लगी गोली, गांव में दहशत
Storyteller Devvrat Ji Maharaj
कथावाचक देवव्रत जी महाराज के बेटे की सड़क दुर्घटना में मौत, भाई और पत्नी घायल
Bijnor 16 snakes News
जहरीले सांपों का गढ़ बना बिजनौर,3 दिन में पकड़ाए 16 करैत,इनका डसा पानी भी नहीं मांगता
meerut muskan
पति को नीले ड्रम में पैक करने वाली मुस्कान रख रही नवरात्रि के व्रत,जानें कितनी बदली?
;