दावत में नहीं बुलाया तो ताबड़तोड़ गोलियां मारकर उतारा मौत के घाट, शाहजहांपुर में सनसनीखेज हत्याकांड

Shahjahanpur News: शाहजहांपुर जिले में हत्या से जुड़ा हैरान करने वाला मामला सामने आया है. जहां दावत में नहीं बुलाने पर ग्राम प्रधान के पति ने एक शख्स को ताबड़तोड़ गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया है. इस सनसनीखेज वारदात से हड़कंप मच गया.
Shahjahanpur Crime News/शिव कुमार): शाहजहांपुर में नामकरण कार्यक्रम के दौरान एक युवक को ताबड़तोड़ तीन गोलियां मार कर उसकी हत्या कर दी गई. हत्या का आरोप महिला प्रधान के पति पर लगा है. घटना के बाद मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने आरोपी को पड़कर जमकर पीटा और उसे पुलिस के हवाले कर दिया है. आरोप है कि दावत में ना बुलाए जाने से नाराज प्रधान के पति ने हत्या की घटना को अंजाम दिया है.
तिलहर थाना क्षेत्र की घटना
फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है हत्या की है. पूरी घटना थाना तिलहर क्षेत्र के मोहनपुर गांव की है. बताया जा रहा है कि गांव में अवनीश नाम व्यक्ति के घर पर बेटे के नामकरण संस्कार की दावत चल रही थी. दावत के दौरान गांव की प्रधान का पति सुखदेव मौके पर पहुंचा और उसका अवनीश से विवाद शुरू हो गया.
ग्रामीन ने पकड़कर पुलिस को सौंपा
सुखदेव इस बात से नाराज था कि उसे दावत में नहीं बुलाए जाने से पूरे गांव में उसकी बेज्जती हुई है. विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया सुखदेव ने अवनीश पर ताबड़तोड़ तीन गोलियां मारकर उसे मौके पर ही मौत के घाट उतार दिया. घटना के बाद जब आरोपी सुखदेव ने भागने की कोशिश की तो दावत मौजूद लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई की बाद में आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया.
चर्चा का विषय बना मामला
बाद में पुलिस जब अवनीश को लेकर अस्पताल पहुंची तो उसे डॉक्टर निमृत घोषित कर दिया. फिलहाल पुलिस ने परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करके कार्यवाही शुरू कर दी है. घटना के बाद से पूरा गांव इस बात को लेकर लोग सकते में है कि आखिर सम्मान की खातिर दावत में ना बुलाए जाने से प्रधान का पति किसी की हत्या कैसे कर सकता है.
