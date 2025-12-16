Advertisement
बरेली

शादी टूटी, आरोप फूटे! बरेली में बॉडी शेमिंग बनाम दहेज की जंग, दोनों पक्ष आमने-सामने

Bareilly News: बरेली कैंट के युगवीणा से लौटी बरात प्रकरण में नया मोड़ आ गया. दुल्हन पक्ष ने दूल्हा समेत चार लोगों को नामजद करते हुए छह लोगों के विरुद्ध दहेज मांगने के आरोप में प्राथमिकी लिखाई है, जबकि दूल्हे का आरोप है कि लड़की वालों ने बाडी शेम की वजह से रिश्ता तोड़ दिया क्योंकि उनका वजन ज्‍यादा है.

 

Dec 16, 2025
बरेली न्यूज/अजय कश्यप :  यूपी के बरेली कैंट के युगवीणा से लौटी बरात प्रकरण में नया मोड़ आ गया. दुल्हन पक्ष ने दूल्हा समेत चार लोगों को नामजद करते हुए छह लोगों के विरुद्ध दहेज मांगने के आरोप में प्राथमिकी लिखाई है, जबकि दूल्हे का आरोप है कि लड़की वालों ने बाडी शेम की वजह से रिश्ता तोड़ दिया क्योंकि उनका वजन ज्‍यादा है.

क्या है पूरा मामला ?
वही ऐसा लड़की पक्ष का कहना था कि बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन दूल्हा पक्ष के लोग अपनी जिद पर अड़े रहे. बाद में बरात को लौटा दिया . साथ की कैंट थाने में आरोपितों के विरुद्ध प्राथमिकी लिखाई है. वहीं दूल्हा ऋषभ का कहना है कि लड़की वालों ने बाडी शेम की वजह से शादी करने से इनकार कर दिया और बारात लौटा दी. असल में ऋषभ का वजन एक क्विंटल से अधिक बताया जा रहा है. 

दुल्हन वाले का आरोप दूल्हा नशे में था 
प्रेमनगर थाना क्षेत्र की नई बस्ती निवासी ऋषभ बारात लेकर युगवीणा लाइब्रेरी पहुंचे.  रात करीब दो बजे बारात स्थल पर दोनों पक्षों के मेहमान मौजूद थे. दूल्हा ऋषभ सक्सेना बग्गी पर बैठे और उन्हें झपकी आ गई. इसके बाद उन्होंने पानी पिया.  लेकिन वही दुल्हन पक्ष के लोगों को लगा कि दूल्हा नशे में है.

पुलिस ने दोनों पक्षों को समझकर मामला शांत
इसी बात को लेकर हंगामा शुरू हो गया. ऋषभ का आरोप है कि दुल्हन पक्ष के लोगों ने उनके साथ, उनके पिता, मां और बहन के साथ गाली-गलौज और मारपीट की.  सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को समझकर मामला शांत कराया, ऋषभ का कहना है कि उन्होंने कोई नशा नहीं किया था. बहरहाल इस मामले में प्राथमिकी लिखी जा चुकी है

इस मामलें  में अब एक और एंगल ? 
यह भी पढ़ें : गोरखपुर में बड़े कारोबारी पर बड़ा एक्शन, IT की कई टीमों ने अलग-अलग ठिकानों पर की ताबड़तोड़ छापेमारी, मचा हड़कंप

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें ! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास,क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !

 

