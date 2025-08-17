तुझे और तेरे बच्चों को मार दूंगी, दूर हो जा.. मालिक से प्यार की पींगे बढ़ाने वाली युवती ने दी मालकिन को धमकी
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2884486
Zee UP-Uttarakhandबरेली

तुझे और तेरे बच्चों को मार दूंगी, दूर हो जा.. मालिक से प्यार की पींगे बढ़ाने वाली युवती ने दी मालकिन को धमकी

Bareilly News: यूपी के बरेली से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां एक युवती किसी के यहां काम करती है, वहां वह मालिक को प्रेम जाल में फंसाती है और ब्लैकमेल करती है. पढ़िए एक पत्नी ने क्या कुछ कहा...

 

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Aug 17, 2025, 08:12 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Bareilly News
Bareilly News

अजय कश्यप/बरेली: यूपी के बरेली में हनीट्रैप से मिलता जुलता मामला सामनेआया है.  बरेली में एक विवाहिता ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मदद की गुहार लगाई है. दीपिका शर्मा का कहना है कि एक युवती उसको परेशान कर रही है, उसने उसके पति से अलग करने की धमकी दी है. ये भी कहा है वह युवती पैसे की डिमांड कर रही है और ऐसा नहीं करने पर उसके पति के साथ अश्लील वीडियो को वायरल करने की धमकी भी दे रही है. महिला के मुतााबिक अगर कुछ नहीं हुआ तो वह सुसाइड करने की स्टेज पर पहुंच जाएगी. जानिए पूरा मामला

क्या है पूरा माजरा
दीपिका वर्मा सुभाष नगर थाना क्षेत्र के करघैना की रहने वाली है और वहीं पर अपने पति के साथ में बकरी चलती है. इसी बीच एक युवती निधि वर्मा उनसे काम मांगने आई .उन्होंने उसको बेकरी पर काम दे दिया. लेकिन दीपिका के मुताबिक उसने अपने पति पर लड़की द्वारा डोरे डालने का शक हुआ इस बीच उन्होंने उसकी नौकरी से हटा दिया.  लेकिन निधि वर्मा ने उनको उनके पति को फोन करना जारी रखा और अपने प्रेम जाल में फंसा लिया.

fallback

पति के कुछ वीडियो निधि के पास -दीपिका
 इसी बीच दीपिका वर्मा का आरोप है कि युवती के पास उसके पति के कुछ वीडियो भी हैं जिसके दम पर वह उनसे लाखों रुपए ठग चुकी है और अब शादी का दबाव बना रही है दीपिका ने जब उसे युवती से बात की तो वह उनके अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दे रही है. इसके साथ ही यह भी दबाव बना रही है की पहली पत्नी को छोड़कर वह मुझसे शादी कर ले. दीपिका के मुताबिक वह खर्चा मांगने लगी है. घर और बिजनेस में अपना हिस्सा मांग रही है. इतना ही नहीं वह धमकी भी देती है कि तुझे मार देंगे और तेरे बच्चों को भी. इस काम में उसका साथ उसकी बहन और अन्य व्यक्ति भी दे रहा है. ऐसे में दीपिका शर्मा ने योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई है. 

TAGS

Bareilly News

Trending news

Bareilly News
तुझे और तेरे बच्चों को मार दूंगी,मालिक से प्यार की पींगे बढ़ाने वाली निधि ने दी धमकी
shubhanshu shukla return to india
अंतरिक्ष फतह के बाद दिल्ली लौटे शुभांशु शुक्ला, ढोल नगाड़े के साथ एयरपोर्ट पर वेलकम
Uttarakhand Weather
रियायत के मूड में नहीं मानसून,बागेश्वर समेत इन जिलों में आंधी-तूफान-बारिश मचाएगी गदर
MLA Pooja Pal
पहले तारीफ फ‍िर मुलाकात....पूजा पाल ने सीएम योगी से की मुलाकात, बढ़ा सियासी पारा
Noida Weather
नोएडा में थमने जा रहा बारिश का दौर, धूप और गर्मी का तेवर देखने के लिए रहें तैयार!
Lucknow latest news
लौंग में नशीला पदार्थ मिलाकर शारीरिक शोषण, भविष्यवाणी के जाल फंसी महिला हुई बर्बाद
Saharanpur news
सहारनपुर में गरजा बुलडोजर, सरकारी स्‍कूल की जमीन पर बना ग्राम प्रधान का आलीशान घर
Latest Mathura News
ब्रज क्षेत्र में लौटेगा द्वापर युग! एक दूसरे से जुड़ेंगे मथुरा, वृंदावन और गोकुल
Kanpur News
पंडित बुलाया, मंत्र पढ़ा....कानपुर में पुलिस चौकी में प्रेमी जोड़े ने लिए 7 फेरे
Noida News
सॉरी बाबा...नोएडा की शारदा यूनिवर्सिटी के बीटेक छात्र ने उठाया खौफनाक कदम
;