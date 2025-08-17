तुझे और तेरे बच्चों को मार दूंगी, दूर हो जा.. मालिक से प्यार की पींगे बढ़ाने वाली युवती ने दी मालकिन को धमकी

अजय कश्यप/बरेली: यूपी के बरेली में हनीट्रैप से मिलता जुलता मामला सामनेआया है. बरेली में एक विवाहिता ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मदद की गुहार लगाई है. दीपिका शर्मा का कहना है कि एक युवती उसको परेशान कर रही है, उसने उसके पति से अलग करने की धमकी दी है. ये भी कहा है वह युवती पैसे की डिमांड कर रही है और ऐसा नहीं करने पर उसके पति के साथ अश्लील वीडियो को वायरल करने की धमकी भी दे रही है. महिला के मुतााबिक अगर कुछ नहीं हुआ तो वह सुसाइड करने की स्टेज पर पहुंच जाएगी. जानिए पूरा मामला

क्या है पूरा माजरा

दीपिका वर्मा सुभाष नगर थाना क्षेत्र के करघैना की रहने वाली है और वहीं पर अपने पति के साथ में बकरी चलती है. इसी बीच एक युवती निधि वर्मा उनसे काम मांगने आई .उन्होंने उसको बेकरी पर काम दे दिया. लेकिन दीपिका के मुताबिक उसने अपने पति पर लड़की द्वारा डोरे डालने का शक हुआ इस बीच उन्होंने उसकी नौकरी से हटा दिया. लेकिन निधि वर्मा ने उनको उनके पति को फोन करना जारी रखा और अपने प्रेम जाल में फंसा लिया.

पति के कुछ वीडियो निधि के पास -दीपिका

इसी बीच दीपिका वर्मा का आरोप है कि युवती के पास उसके पति के कुछ वीडियो भी हैं जिसके दम पर वह उनसे लाखों रुपए ठग चुकी है और अब शादी का दबाव बना रही है दीपिका ने जब उसे युवती से बात की तो वह उनके अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दे रही है. इसके साथ ही यह भी दबाव बना रही है की पहली पत्नी को छोड़कर वह मुझसे शादी कर ले. दीपिका के मुताबिक वह खर्चा मांगने लगी है. घर और बिजनेस में अपना हिस्सा मांग रही है. इतना ही नहीं वह धमकी भी देती है कि तुझे मार देंगे और तेरे बच्चों को भी. इस काम में उसका साथ उसकी बहन और अन्य व्यक्ति भी दे रहा है. ऐसे में दीपिका शर्मा ने योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई है.