अइसन जिला बा पीलीभीत.. भारत-नेपाल मैत्री महोत्सव में लोकगीतों में सुनाई दी विकास की कहानी

India Nepal Maitri Mahotsav: भारत और नेपाल के बीच रिश्ते सिर्फ कूटनीति तक सीमित नहीं हैं बल्कि यह संबंध सदियों पुरानी परंपराओं और सांस्कृतिक जुड़ाव से बने हैं. इन्हीं रिश्तों को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से आयोजित भारत-नेपाल मैत्री महोत्सव इस बार खास बन गया. महोत्सव में दोनों देशों के कलाकारों और अतिथियों ने हिस्सा लिया. रंग-बिरंगी प्रस्तुतियों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच अगर किसी कलाकार ने सबसे ज्यादा तालियां बटोरीं तो वह थीं मशहूर लोकगीत गायिका सरिता तिवारी. उनकी आवाज ने पूरे माहौल को ऐसा रंग दिया कि कार्यक्रम देर तक यादगार बन गया.

जब मंच पर गूंजी लोकसंगीत की मिठास

'सुघर बासुरी जहां की राधा, मन में जगावे प्रीत, अइसन जिला बा पीलीभीत…'

सरिता तिवारी के गाए इस गीत की इन पंक्तियों में पीलीभीत की पहचान और यहां की मिट्टी से जुड़ा अपनापन साफ झलक रहा था. खास बात यह रही कि इस गीत के जरिए उन्होंने पीलीभीत की मशहूर बांसुरी परंपरा को भी मंच से सम्मान दिया. गीत सुनकर कार्यक्रम में मौजूद भारतीय और नेपाली मेहमान भी झूमते नजर आए.

सुरों में सुनाई दी पीलीभीत के विकास की कहानी

सरिता तिवारी की प्रस्तुति सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं रही. उन्होंने अपने गीतों के माध्यम से पीलीभीत जिले के विकास की कहानी भी सुनाई. उन्होंने बताया कि किस तरह जिले में बुनियादी ढांचे में सुधार हो रहा है.. किसानों की स्थिति बेहतर हो रही है और पर्यटन के क्षेत्र में भी तेजी से प्रगति हो रही है. खास तौर पर पिलीभीत टाइगर रिजर्व का जिक्र उन्होंने अपने गीत में किया. पीलीभीत टाइगर रिजर्व आज देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में अपनी जैव विविधता और बाघों की संख्या के लिए जाना जाता है. जब यह जिक्र गीत के माध्यम से हुआ तो दर्शकों ने तालियों से स्वागत किया.

संस्कृति के साथ विकास का संदेश

खास बात यह रही कि कलाकारों ने लोकगीतों के जरिए सिर्फ संस्कृति नहीं बल्कि विकास का संदेश भी दिया. सामान्य तौर पर लोकगीतों में परंपरा, प्रेम और प्रकृति का जिक्र होता है लेकिन उन्होंने अपने गीतों में आधुनिक बदलावों और योजनाओं को भी जगह दी. इससे कार्यक्रम में मौजूद लोगों को यह एहसास हुआ कि लोक कला आज भी समाज को जोड़ने और जागरूक करने का मजबूत माध्यम बन सकती है.

भारत और नेपाल के बीच बढ़ा सांस्कृतिक अपनापन

कार्यक्रम के समापन के दौरान सरिता तिवारी की प्रस्तुति ने यह साबित कर दिया कि संगीत की कोई सीमा नहीं होती. भाषा अलग हो सकती है लेकिन सुर और भाव हर दिल को जोड़ देते हैं. महोत्सव में मौजूद भारतीय और नेपाली मेहमान एक साथ गीतों की धुन पर झूमते नजर आए. यह दृश्य अपने आप में दोनों देशों के रिश्तों की गहराई को दर्शा रहा था.

यादगार बन गया मैत्री महोत्सव

महोत्सव के अंत में सभी अतिथियों ने माना कि यह आयोजन सिर्फ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं था.. यह दोनों देशों के बीच दोस्ती को और मजबूत करने का माध्यम भी बना. पीलीभीत की धरती से उठी यह सुरलहरी भारत और नेपाल के रिश्तों में एक नई मिठास घोलने का काम करती नजर आई. सच कहा जाए तो उस शाम लोकसंगीत ने सिर्फ मनोरंजन नहीं किया बल्कि दिलों के बीच एक नया पुल भी बना दिया.