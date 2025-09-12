एशिया कप में 14 सितंबर को भिड़ेंगे भारत-पाकिस्तान, मैच के विरोध में बरेली के साधु-संतों का फूटा गुस्सा

IND vs PAK Asia Cup 2025: भारत और पाकिस्तान की टीम के बीच आने वाले 14 सितंबर को हाईवोल्टेज मुकाबला खेला जाएगा. दोनों टीमें दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आमने सामने होंगी. इस महामुकाबले को क्रिकेट फैंस उत्साहित हैं तो दूसरी तरफ मैच का देशभर में अलग-अलग जगह विरोध भी देखने को मिल रहा है. यूपी के बरेली जिले में भी साधु-संतों ने भारत पाकिस्तान के मैच का विरोध किया है.

मैच रद्द करने की मांग, जताया विरोध

साधु-संतों के मुताबिक पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है. जिसने पहलगाम में हमारे देश की जनता का नाम पूछ पूछ कर उनकी हत्या की. ऐसे में पाकिस्तान से किसी भी तरह संबंध रखना बेहद गलत है. उन्होंने सरकार से मांग की कि एशिया कप में होने वाले भारत पाकिस्तान मैच को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए. इस मौके पर साधुओं ने मंदिर के घंटों को बजाकर अपना विरोध जताया.

सपा सांसद ने भी जताया विरोध

बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच यह मुकाबला जम्मू-कश्मीर में पहलगाम में हुए आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद हो रहा है. जिसका विरोध भी देखने को मिल रहा है. हाल ही में सपा सांसद एसटी हसन ने भी कड़ा विरोध जताया था. कहा कि ऐसे हालात में क्रिकेट खेलना शहीदों और उनके परिवारों का अपमान है. पाकिस्तान से क्रिकेट खेलना देश हित के खिलाफ है.

याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का इनकार

वहीं, भारत और पाकिस्तान के बीच मैच पर रोक लगाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल की गई थी. जिस पर कोर्ट ने याचिका की सुनवाई से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने आज यानी 11 सितंबर को कहा, मैच तो होना ही है. इस पर सुनवाई नहीं होगी. वहीं लोगों का कहना है कि इस माहौल में दोनों देशों के बीच होने वाले मैच को लेकर खेल भावना दिखाना गलत है.

