एशिया कप में 14 सितंबर को भिड़ेंगे भारत-पाकिस्तान, मैच के विरोध में बरेली के साधु-संतों का फूटा गुस्सा
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2919281
Zee UP-Uttarakhandबरेली

एशिया कप में 14 सितंबर को भिड़ेंगे भारत-पाकिस्तान, मैच के विरोध में बरेली के साधु-संतों का फूटा गुस्सा

IND vs PAK: चिर प्रतिद्वंदी भारत और पाकिस्तान दो दिन बाद 14 सितंबर को एशिया कप में आमने-सामने होंगे. इस हाईवोल्टेज मुकाबले को लेकर विरोध देखने को मिल रहा है. बरेली में साधु-संतों ने भारत पाकिस्तान के मैच का विरोध किया है.

Edited By:  Shailjakant Mishra|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 12, 2025, 02:51 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

IND vs PAK Asia Cup 2025
IND vs PAK Asia Cup 2025

IND vs PAK Asia Cup 2025: भारत और पाकिस्तान की टीम के बीच आने वाले 14 सितंबर को हाईवोल्टेज मुकाबला खेला जाएगा. दोनों टीमें दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आमने सामने होंगी. इस महामुकाबले को क्रिकेट फैंस उत्साहित हैं तो दूसरी तरफ मैच का देशभर में अलग-अलग जगह विरोध भी देखने को मिल रहा है. यूपी के बरेली जिले में भी साधु-संतों ने  भारत पाकिस्तान के मैच का विरोध किया है.

मैच रद्द करने की मांग, जताया विरोध
साधु-संतों के मुताबिक पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है. जिसने पहलगाम में हमारे देश की जनता का नाम पूछ पूछ कर उनकी हत्या की. ऐसे में पाकिस्तान से किसी भी तरह संबंध रखना बेहद गलत है. उन्होंने सरकार से मांग की कि एशिया कप में होने वाले भारत पाकिस्तान मैच को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए. इस मौके पर साधुओं ने मंदिर के घंटों को बजाकर अपना विरोध जताया.

सपा सांसद ने भी जताया विरोध
बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच यह मुकाबला जम्मू-कश्मीर में पहलगाम में हुए आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद हो रहा है. जिसका विरोध भी देखने को मिल रहा है. हाल ही में सपा सांसद एसटी हसन ने भी कड़ा विरोध जताया था. कहा कि ऐसे हालात में क्रिकेट खेलना शहीदों और उनके परिवारों का अपमान है. पाकिस्तान से क्रिकेट खेलना देश हित के खिलाफ है.

Add Zee News as a Preferred Source

याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का इनकार
वहीं, भारत और पाकिस्तान के बीच मैच पर रोक लगाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल की गई थी. जिस पर कोर्ट ने याचिका की सुनवाई से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने आज यानी 11 सितंबर को कहा, मैच तो होना ही है. इस पर सुनवाई नहीं होगी. वहीं लोगों का कहना है कि इस माहौल में दोनों देशों के बीच होने वाले मैच को लेकर खेल भावना दिखाना गलत है.

बरेली, संभल और मुरादाबाद में बदला मौसम, कहीं तेज धूप तो कहीं उमस से बेहाल लोग

 

 

TAGS

IND vs Pak

Trending news

Ghaziabad News
रॉन्ग साइड आ रहा कार चालक रोकने पर भड़का, ट्रैफिक पुलिसकर्मी पर किया जानलेवा हमला
mahoba
महोबा में प्रधानमंत्री फसल बीमा में बड़ा फर्जीवाड़ा! फर्जी क्लेम से हड़प ली रकम
Noida News
नोएडा में ऑनलाइन ठगी गैंग का पर्दाफाश, बिहार से जुड़े तार, STF का बड़ा एक्शन
haridwar news
हरिद्वार में 8 साल की बेटी के सामने मां को प्रेमी ने उतारा मौत के घाट
Pratagraj News
लड़की बनने के लिए सुन्न करने वाला इंजेक्शन लगाया और ब्लेड से काट लिया प्राइवेट पार्ट
Lucknow news
पैर छूने थे...! बेटे की राहुल गांधी से हाथ मिलाने की वायरल फोटो पर बोले दिनेश सिंह
Meerut News
अवैध पटाखा फैक्ट्री का पर्दाफाश, पुलिस रेड में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद
UP Politics
SP की टिकट पर जहूराबाद सीट से कौन लड़ेगा चुनाव? शादाब फातिमा के बयान से गरमाई सियासत
it raid in kanpur
मिर्जा इंटरनेशनल पर IT की बड़ी रेड, यूपी-उत्तराखंड समेत कई शहरों में देशव्यापी छापा
love marriage
प्यार,शादी,तकरार फिर.. लव मैरिज के 4 महीने ही बाद पति ने पत्नी को पीट-पीटकर मार डाला
;