यूपी के इस जिले में खुलेगा देश का पहला जैविक कृषि प्रशिक्षण केंद्र, किसानों को बड़ा तोहफा!

Pilibhit News: पीलीभीत में पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के किसानों के लिए खुशखबरी है. यहां देश का दूसरा सबसे बड़ा बासमती एवं जैविक प्रशिक्षण केंद्र खुलने जा रहा है. यहां बासमती का यह देश का दूसरा केंद्र है तो वहीं, जैविक कृषि का यह देश का पहला प्रशिक्षण केंद्र होगा. इसको लेकर आज एपीडा द्वारा जिला कृषि अधिकारी नरेंद्र कुमार ने लीज डीड हस्तांतरण कर 8 एकड़ जमीन एपीडा को सौपी है. अब इसका जल्द निर्माण शुरू किया जाएगा.

8 एकड़ जमीन हस्तांतरित की गई

किसानों को अब एक बड़ी उपलब्धि मिलने जा रही है. इसको लेकर आज शहर के एक होटल में केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद की मौजूदगी में एपीड़ा संस्था को कृषि विभाग ने 8 एकड़ जमीन साइन कर दी गयी, ताकि बासमती एवं जैविक प्रशिक्षण केंद्र खुल सके. इस केंद्र के खुलने से वैश्विक स्तर पर किसानों को उच्च गुणवत्ता के बासमती उत्पादन के लिए प्रशिक्षण मिलेगा, जिससे वे वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे. इस केंद्र के माध्यम से न केवल किसानों फायदा होगा बल्कि युवाओं को रोजगार भी मिलेगा.

डेढ़ साल में बनकर तैयार हो जाएगा प्रशिक्षण केंद्र

इसको लेकर इन प्रशिक्षण केंद्रों में किसानों को बेहतर उत्पादन के साथ वैश्विक स्तर के बासमती उत्पादन एवं गुणवत्ता में सुधार आधुनिक कृषि को बढ़ावा देते हुए कृषि में निर्यात को बढ़ावा देने के प्रयास किए जाएंगे. इसके लिए एपीडा वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्थापित टनकपुर रोड स्थित जमीन आवंटित कर उसपर काम शुरू कर दिया है. इसका कार्य तेजी से होते हुए एक से डेढ़ साल में यह प्रशिक्षण केंद्र बनकर तैयार हो जाएगा.

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