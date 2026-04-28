Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3196825
Zee UP-Uttarakhandबरेली

यूपी के इस जिले में खुलेगा देश का पहला जैविक कृषि प्रशिक्षण केंद्र, किसानों को बड़ा तोहफा!

Pilibhit News: केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद की मौजूदगी में मंगलवार को एपीडा को कृषि विभाग ने 8 एकड़ जमीन सौंप दी. इसी में देश का पहला जैविक कृषि प्रशिक्षण केंद्र खुलेगा. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Apr 28, 2026, 11:02 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक तस्वीर
सांकेतिक तस्वीर

Pilibhit News: पीलीभीत में पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के किसानों के लिए खुशखबरी है. यहां देश का दूसरा सबसे बड़ा बासमती एवं जैविक प्रशिक्षण केंद्र खुलने जा रहा है. यहां बासमती का यह देश का दूसरा केंद्र है तो वहीं, जैविक कृषि का यह देश का पहला प्रशिक्षण केंद्र होगा. इसको लेकर आज एपीडा द्वारा जिला कृषि अधिकारी नरेंद्र कुमार ने लीज डीड हस्तांतरण कर 8 एकड़ जमीन एपीडा को सौपी है. अब इसका जल्द निर्माण शुरू किया जाएगा. 

8 एकड़ जमीन हस्तांतरित की गई
किसानों को अब एक बड़ी उपलब्धि मिलने जा रही है. इसको लेकर आज शहर के एक होटल में केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद की मौजूदगी में एपीड़ा संस्था को कृषि विभाग ने 8 एकड़ जमीन साइन कर दी गयी, ताकि बासमती एवं जैविक प्रशिक्षण केंद्र खुल सके. इस केंद्र के खुलने से वैश्विक स्तर पर किसानों को उच्च गुणवत्ता के बासमती उत्पादन के लिए प्रशिक्षण मिलेगा, जिससे वे वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे. इस केंद्र के माध्यम से न केवल किसानों फायदा होगा बल्कि युवाओं को रोजगार भी मिलेगा. 

डेढ़ साल में बनकर तैयार हो जाएगा प्रशिक्षण केंद्र 
इसको लेकर इन प्रशिक्षण केंद्रों में किसानों को बेहतर उत्पादन के साथ वैश्विक स्तर के बासमती उत्पादन एवं गुणवत्ता में सुधार आधुनिक कृषि को बढ़ावा देते हुए कृषि में निर्यात को बढ़ावा देने के प्रयास किए जाएंगे. इसके लिए एपीडा वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्थापित टनकपुर रोड स्थित जमीन आवंटित कर उसपर काम शुरू कर दिया है. इसका कार्य तेजी से होते हुए एक से डेढ़ साल में यह प्रशिक्षण केंद्र बनकर तैयार हो जाएगा. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें : पश्चिमी यूपी में मौसम का यू-टर्न: आंधी-बारिश से लू का सितम होगा खत्म, बरेली में तेज हवाओं के साथ बारिश के आसार

यह भी पढ़ें : प्रसूता के पेट पर बैठी लेडी डॉक्टर...नवजात की मौत, बदायूं में प्रसव कराने के नाम पर नर्सिंग होम का टॉर्चर!

TAGS

Pilibhit news

Trending news

Pilibhit news
यूपी के इस जिले में खुलेगा देश का पहला जैविक कृषि प्रशिक्षण केंद्र, किसानों को तोहफा
ganga expressway
12 जिले और एक रास्ता...यूपी को पीएम मोदी देंगे बड़ी सौगात, मेरठ-प्रयागराज और भी करीब
Muzaffarnagar news
पानी की टंकी पर चढ़े युवक.... रील के जुनून में पूरे गांव की सेहत से किया खिलवाड़
YEIDA
नोएडा में प्लॉट खरीदने का प्लान है? यीडा की नई प्लॉट स्कीम के लिए करें आवेदन
sonbhadra latest news
मंडप में गिरा शराबी दूल्हा, फिर दुल्हन का फैसला बना सुर्खियां; 40 दिन में ...
PM Modi
महिला आरक्षण लागू होकर रहेगा...वाराणसी से पीएम मोदी का बड़ा ऐलान
Lucknow news
यूपी पुलिस में एक लाख भर्तियों का ऐलान, सीएम योगी ने दी हरी झंडी
Budaun News
बदायूं में भाइयों को उम्रकैद मिलने पर भड़की बहन, इंसाफ के लिए मोबाइल टावर पर चढ़ी
Varanasi latest news
काशी से विकास का मेगा संदेश: पीएम ने 6,330 करोड़ की 163 परियोजनाओं का किया शुभारंभ
agra latest news
नोएडा से आगरा तक आग का कहर: स्कूटी शोरूम और टेलर शॉप में लगी भीषण आग