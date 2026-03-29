दोस्त दोस्त ना रहा...कहासुनी के बाद यार बना कसाई, छात्र के कॉलर बोन से लेकर नाभि तक किए कई वार, उतार दिया मौत के घाट

Bareilly News: उत्तर प्रदेश के बरेली जिले से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. यहां इज्जतनगर थाना क्षेत्र के एक छात्र की उसके ही दोस्तों ने चाकू से गोदकर मौत के घाट उतार दिया है. बताया जा रहा है कि शुक्रवार शाम करीब 7 बजे छात्र अपने घर पर खाना खा रहा था, तभी उसके दोस्त उसे बुलाकर अपने साथ ले गए.

क्या है ये पूरा मामला?

घर से महज 400 मीटर की दूरी पर चार खंबा इलाके में मामूली कहासुनी के बाद उन्हीं दोस्तों ने खूनी खेल खेला. बताया जा रहा है कि वह दोस्तों के दो गुटों में चल रहे विवाद का समझौता कराने लगा तो दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि उसके दोस्तों ने ही उसकी निर्मम हत्या कर दी.

मौत से पहले शिवा ने सुनाई पूरी कहानी

अशोक विहार (संजय नगर) निवासी 17 वर्षीय शिवा पटेल इंटर का छात्र था. मृतक के भाई हिमांशु पटेल ने बताया कि शिवा को घायल अवस्था में उसके साथियों ने ही अस्पताल में भर्ती कराया था. मौत से पहले दिए अपने बयान में शिवा ने पूरी दास्तां बताई. बातचीत के दौरान आरोपी गौरव ने शिवा पर तंज कसते हुए कहा, 'तू ज्यादा बोलता है.' जब शिवा ने इसका विरोध करते हुए कहा कि वह तो बस पढ़ाई करता है, तभी आरोपियों ने उस पर हमला कर दिया.

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मृतक के परिवार में मचा कोहराम

वारदात के दौरान रचित और पारस नाम के युवकों ने शिवा को मजबूती से पकड़ लिया, जबकि गौरव ने चाकू निकालकर उस पर ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर दिया. हमलावरों ने छात्र के पेट, सीने और पीठ पर कई वार किए, जिससे वह लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ा. शनिवार सुबह इलाज के दौरान शिवा ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया है.

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में शिवा के शरीर पर छह से ज्यादा जख्म होने की बात सामने आई है. कॉलर बोन से लेकर नाभि तक शरीर पर कई जगह चाकू से घाव किए गए.

दो गुटों में वर्चस्व की जंग

शिवा अपने भाइयों में दूसरे नंबर का था. वह अपने पिता के साथ ई-रिक्शा चलाकर परिवार की आर्थिक मदद भी करता था. पुलिस अब करीब एक दर्जन आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई में जुटी है. मृतक के पिता की ओर से रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने दो आरोपियों को हिरासत में लिया है. आरोपियों से पूछताछ में मामला छात्रों के दो गुटों में वर्चस्व की जंग से जुड़ा निकला.

इज्जतनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज

इस मामले में मानव राजपूत, गौरव, पारस, कृष्णा, रचित व तीन अन्य लड़कों के खिलाफ इज्जतनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है. एसपी सिटी मानुष पारीक ने बताया कि अभी तक की जांच में छात्रों के बीच किसी बात पर विवाद और फिर चाकू से हमले की बात सामने आई है. छात्र के पिता की तहरीर पर रिपोर्ट लिख ली है. कुछ लड़कों से पूछताछ की जा रही है. जल्द खुलासा कर दिया जाएगा.

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