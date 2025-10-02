बरेली में 48 घंटे के लिए इंटरनेट बंद, 'आई लव मोहम्मद' पोस्टर विवाद के चलते दशहरा और दुर्गा पूजा पर प्रशासन का फैसला

बरेली: उत्तर प्रदेश के बरेली मंडल में शुक्रवार और शनिवार को दुर्गा पूजा व दशहरा पर्व के बीच किसी भी अप्रिय स्थिति को रोकने के लिए प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है. गुरुवार दोपहर से शनिवार दोपहर 3 बजे तक पूरे मंडल में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं. आदेश में कहा गया है कि फेसबुक, यूट्यूब और व्हाट्सऐप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का दुरुपयोग कर अफवाहें फैलाने और साम्प्रदायिक तनाव भड़काने की आशंका को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है.

त्योहारों पर सुरक्षा चाक-चौबंद

प्रशासन ने रावण दहन और रामलीला कार्यक्रम स्थलों पर विशेष निगरानी के निर्देश दिए हैं. इन आयोजनों में भारी भीड़ जुटती है, ऐसे में पुलिस, पीएसी (Provincial Armed Constabulary) और रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) को तैनात किया गया है. भीड़-भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा बलों ने ड्रोन की मदद से भी हालात पर नजर रखी.

आसपास के जिलों में भी अलर्ट

बरेली संभागीय आयुक्त भूपेंद्र चौधरी ने शाहजहांपुर, पीलीभीत और बदायूं जिलों में भी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं.

‘आई लव मोहम्मद’ पोस्टर विवाद

बीते शुक्रवार को बरेली के कोतवाली क्षेत्र में एक मस्जिद के बाहर करीब 2,000 लोग इकट्ठा हुए थे और पुलिस से झड़प हो गई थी. पत्थरबाजी की घटनाएं भी हुई थीं. यह विवाद मौलाना तौकीर रजा खान द्वारा बुलाए गए उस विरोध प्रदर्शन के रद्द होने के बाद भड़का था, जो ‘आई लव मोहम्मद’ पोस्टर विवाद से जुड़ा था.

अब तक की कार्रवाई

हिंसा के बाद से अब तक 81 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. आरोपियों की संपत्ति भी गिरा दी गई है. बुधवार को सीबीगंज इलाके में हुई पुलिस मुठभेड़ में दो आरोपी घायल होकर गिरफ्तार किए गए, जो फिलहाल पुलिस कस्टडी में इलाज करा रहे हैं. वहीं, तौकीर रजा, उसके सहयोगी और एक रिश्तेदार सहित कई लोग जेल भेजे जा चुके हैं.

पुलिस ने अब तक कुल 10 एफआईआर दर्ज की हैं, जिनमें 180 नामजद और 2,500 अज्ञात आरोपी शामिल हैं. प्रशासन का कहना है कि कानून-व्यवस्था को बिगाड़ने की किसी भी कोशिश को सख्ती से कुचला जाएगा.

