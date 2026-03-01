Advertisement
बरेली

यूपी में खामेनेई की मौत पर शोक, भड़के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी कहा, अब जंग और ज्यादा भयानक होगी

Maulana Shahabuddin Razvi News: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत की पुष्टि के बाद सियासी और धार्मिक हलकों में हलचल तेज हो गई है. इसी मामले में बरेली के मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने अपना रिएक्शन दिया है. उन्होंने अमेरिका और इजराइल पर गंभीर आरोप लगाए और... 

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Mar 01, 2026, 12:32 PM IST
Bareilly News
Bareilly News

Maulana Shahabuddin Razvi News: अमेरिकी और इजरायली हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई की मौत के बाद दुनिया भर समेत भारत में लोग अमेरिका और इजरायल के इस हमले की निंदा कर रहे हैं.  आल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा खामेनेई की शहादत बड़ा नुकसान है. वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या के विरोध में शिया मुसलमान लखनऊ में सड़कों पर उतरे हैं. शिया मुस्लिम समुदाय के लोग खामेनेई की मौत पर शोक मना रहे हैं. 

आल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने प्रेस को जारी किए गए बयान में कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर मौलाना आयतुल्ला अली खामेनई की शाहदत पूरी मिल्लत इस्लामिया के लिए दुख की बात है. उनकी शाहदत सिर्फ ईरान के लिए ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर दुख ओर गम की बात है. उन्होंने अपील करते हुए कहा कि उनकी शहादत अजीम नुकसान, प्रदर्शन करने वालों से अपील की अमन व शांति बनाए रखें. 

खामेनई की शहादत मिल्लत का अजीम नुकसान 
मौलाना खामेनई की शहादत मिल्लत का अजीम नुकसान है, अमरीका ओर इजरायल सालों से यह चाहते थे कि खामनई को मारकर ईरान की सत्ता हासिल कर ली जाए. मौलाना ने कहा कि आज अमेरिका ओर इजरायल ने जालिमाना कार्यवाही करके उनको मार दिया.  मगर अब ईरान के लिए करो या मरो जैसी स्थिति पैदा हो गई है. यही सूरत ए हाल ईरान के प्रॉक्सी संगठनों के लिए भी है.  अब जंग ओर ज्यादा भयानक होगी.

इंटरनेशनल कानून की धज्जियां उड़ी
मौलाना ने कहा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ओर इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू यह दोनों जालिम हुक्मरान है, ये दोनों सालों से ये चाहते थे कि ईरान पर कब्जा कर लें, और सुप्रीम लीडर को मार दें. अमेरिका की ईरान पर बमबारी ने इंटरनेशनल कानून की धज्जियां उड़ा दी है.

भारत में एहतजाज करने वालों से अपील 
मौलाना बरेलवी ने भारत सरकार से अपील की है कि अरब ओर ईरान में रहने वाले भारतीय को सुरक्षित भारत लाने की व्यवस्था करें. शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने भारत में एहतजाज करने वालों से अपील करते हुए कहा कि एहतजाज अमन व शांति के साथ करें, और इस बात की व्यवस्था रखें कि जुलूस में शामिल कोई भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में न लें. 

क्या है अयातुल्ला खामेनेई का यूपी कनेक्शन! कैसे एक छोटे से जिले से जुड़ा है ईरान के सर्वोच्च नेता के परिवार का इतिहास
 

