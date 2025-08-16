Bareilly News: श्रीकृष्ण में रमे बरेली के राजकुमार, राधारानी का रूप धर रचाया रास, जानें कैसे लगी ये लगन?

Bareilly News, अजय कश्यप: हाथों में खनकती चुड़ियां, पैरों में पायल , माथे पर बिंदिया और तन पर सोलह श्रृंगार...हम किसी खूबसूरत महिला की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं बरेली के राजकुमार की. जो पिछले 20 सालों से जन्माष्टमी पर राधा बन कर कृष्ण की भक्ति में सराबोर हो जाता है.

कैसे लगी कृष्ण की लगन?

कान्हा कि भक्ति में नाचती ये राधा न तो कोई स्त्री है और न ही किसी नाटक मण्डली की कोई कलाकार. ये बरेली के राजकुमार हैं, जिन्होंने अपना सारा जीवन कान्हा को समर्पित कर दिया है. राजकुमार की मानें तो 20 साल पहले वह बरसाना गए थे. तभी उन्होंने वहां लोगों को राधा बनकर नृत्य करते देखा. फिर क्या था उन्हें भी कृष्ण की लगन लग गई.

राजकुमार को परिवार का साथ

राजकुमार जब कृष्ण की भक्ति में भाव विभोर होकर झूमते है, तो जहां एक ओर भक्त आश्चर्य चकित हो जाते है, तो वहीं कृष्ण की दीवानी इस अनोखी राधा की भक्ति के आगे नतमस्तक भी हैं. कृष्ण की भक्ति में चूर इस राधा को पूरे परिवार का साथ मिला हुआ है. यही वजह है कि हर साल राजकुमार राधा बन कृष्ण की भक्ति में झूमते दिखते हैं.

