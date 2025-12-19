Advertisement
काकोरी शहीद दिवस: चादर की वजह से कैसे फांसी चढ़े काकोरी कांड के क्रांतिवीर, बिस्मिल, अशफाक और रोशन सिंह की अमर गाथा

Kakori Kand Shaheed Diwas: काकोरी कांड के बाद अंग्रेजी हुकूमत इस घटना को अंजाम देने वाले क्रांतिकारियों को भूखे भेड़ियों की तरह तलाश रही थी, और उन्हें ढूंढ पाना इतना आसान भी नहीं था लेकिन सुराग के तौर पर पुलिस को एक चादर हाथ लग गई. आइये जानते हैं कैसे एक चादर ने पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी के तख्ते तक पहुंचा दिया. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Dec 19, 2025, 04:58 PM IST
Shahjahanpur: भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में 19 दिसंबर 1927 का दिन बलिदान, साहस और राष्ट्रप्रेम का ऐसा अध्याय है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता. यह वही सुबह थी, जब अंग्रेजी हुकूमत ने तीन जांबाज़ क्रांतिकारियों पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी के फंदे पर लटकाकर यह समझा कि वह आज़ादी की लौ को बुझा देगी. लेकिन हुआ ठीक इसके उलटा. इन शहीदों की शहादत ने पूरे देश में स्वतंत्रता की आग को और भड़का दिया. 

काकोरी कांड के बाद अंग्रेज सरकार ने क्रांतिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू की. बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां हुईं. 

कैसे चादर की वजह से पकडे गए क्रांतिकारी
वैसे काकोरी रेल डकैती को अंजाम देने के बाद सभी क्रांतिकारी सुरक्षित अपने ठिकानों पर पहुंच गए थे. लेकिन एक जरा सी चूक ने पुलिस को उन तक पहुंचा दिया. दरअसल डकैती के दौरान क्रांतिकारियों से ट्रेन में एक चादर छूट गई थी. इसी चादर पर लगी मुहर के जरिये पुलिस शाहजहांपुर के उस धोबी तक पहुंच गई, जहां से ये चादर धुलकर आई थी. इसके बाद जब पुलिस ने कड़ियां जोड़ना शुरू की तो उन्हें क्रांतिकारियों तक पहुंचने फिर ज्यादा समय नहीं लगा. 

मुकदमा चलाकर क्रांतिकारियों को फांसी की सजा
बिस्मिल, अशफाक और रोशन सिंह समेत अन्य साथियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी (षड्यंत्र), 123ए और 396 के तहत मुकदमा चलाया गया. लंबा ट्रायल चला, बहसें हुईं, लेकिन फैसला पहले से तय था, मुकदमे के कार्रवाई तो सिर्फ एक ढकोसला थी. अदालत ने इन तीनों को फांसी की सजा सुनाई. यह फैसला सिर्फ तीन व्यक्तियों के खिलाफ नहीं था, बल्कि उस विचारधारा के विरुद्ध था, जो भारत को गुलामी से मुक्त देखना चाहती थी. 

19 दिसंबर को अलग-अलग शहरों में रचा इतिहास 
फांसी से पहले का समय इन क्रांतिकारियों के चरित्र की ऊंचाई को दर्शाता है. पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने अपने अंतिम दिनों में अपनी आत्मकथा को पूरा किया. यह आत्मकथा आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है, जिसमें देश के लिए समर्पण, संघर्ष और आत्मबलिदान की भावना झलकती है. अशफाक उल्ला खान ने भी आखिरी क्षण तक अपने इरादों में कोई कमजोरी नहीं आने दी. उन्होंने साफ कहा कि उन्हें इस बात का गर्व है कि वे भारत माता के लिए प्राण दे रहे हैं. ठाकुर रोशन सिंह भी उसी अडिग संकल्प के साथ फांसी के तख्ते तक पहुंचे.

19 दिसंबर 1927 की सुबह देश के तीन अलग-अलग शहरों में एक साथ इतिहास रचा गया. गोरखपुर जेल में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, फैजाबाद जेल में अशफाक उल्ला खान और प्रयागराज में ठाकुर रोशन सिंह को फांसी दी गई. तीनों ने मुस्कुराते हुए मौत को गले लगाया. उनके चेहरे पर कोई भय नहीं था, बल्कि आज़ादी के सपने की चमक थी. 

शहीद बिस्मिल की शवयात्रा में उमड़ा जनसैलाब
बिस्मिल की शहादत के अगले दिन जो दृश्य शाहजहांपुर और आसपास के इलाकों में देखने को मिला, वह अंग्रेजी शासन के लिए चेतावनी बन गया. जब उनकी शवयात्रा निकली, तो राप्ती नदी के तट पर जनसैलाब उमड़ पड़ा. कहा जाता है कि करीब 20 लाख लोग अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे. यह सिर्फ एक शवयात्रा नहीं थी, बल्कि जनक्रांति का सैलाब था, जिसने यह साबित कर दिया कि विचारों को फांसी नहीं दी जा सकती.

इन तीनों क्रांतिकारियों ने यह दिखा दिया कि राष्ट्र के लिए प्राण न्योछावर करना सबसे बड़ा सम्मान है. उनकी कुर्बानी ने आने वाली पीढ़ियों को यह सिखाया कि आज़ादी कोई भीख नहीं, बल्कि संघर्ष और बलिदान से हासिल होती है. आज भी शाहजहांपुर की हवा, गलियां और कण-कण पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की गाथा सुनाते हैं, और अशफाक व रोशन सिंह का नाम भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है.

यह शहादत सिर्फ अतीत की कहानी नहीं, बल्कि वर्तमान और भविष्य के लिए प्रेरणा है. एक ऐसा संदेश कि जब भी देश पर संकट आए, तो बिस्मिल, अशफाक और रोशन सिंह की तरह निर्भीक होकर खड़े होना ही सच्ची देशभक्ति है. 

