कासगंज में हिंदू महिला से दुष्कर्म का प्रयास करने वाले का एनकाउंटर, पैर में लगी गोली, गिरफ्तार
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2924121
Zee UP-Uttarakhandबरेली

कासगंज में हिंदू महिला से दुष्कर्म का प्रयास करने वाले का एनकाउंटर, पैर में लगी गोली, गिरफ्तार

Kasganj Encounter: यूपी के कासगंज जिले में हिंदू महिला से दुष्कर्म का प्रयास करने के आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है. आरोपी के पास से तमंचा कई कारतूस चोरी की मोटरसाइकिल व लूटी हुई चांदी की जंजीर बरामद हुई है.

 

Edited By:  Shailjakant Mishra|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 16, 2025, 11:14 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

kasganj News
kasganj News

Kasganj News/गौरव तिवारी:  यूपी के कासगंज में हिंदू महिला के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने वाले व लूट के आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है, अभियुक्त के पैर में गोली लगी है. गिरफ्तार अभियुक्त के पास से एक अवैध तमंचा कई कारतूस चोरी की एक मोटरसाइकिल व लूटी हुई चांदी की जंजीर बरामद हुई है.

सोरों इलाके का मामला
दरअसल मामला जनपद कासगंज की कोतवाली सोरों क्षेत्र का मामला है. हिंदू महिला अपने खेत पर मक्का रखा रही थी. तभी पड़ोसी गांव के बाबू खान पुत्र आसीन खान निवासी चंदनपुर घटियारी ने हिंदू महिला के साथ छेड़छाड़ करते हुए दुष्कर्म का प्रयास किया और महिला के विरोध करने पर चांदी की जंजीर ब नाक की बाली लेकर मौके से फरार हो गया. 

आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस
पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी. सोमवार की देर रात्रि को पुलिस जब चेकिंग कर रही थी तभी सामने से एक मोटरसाइकिल पर व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया पुलिस ने उसे रोकने का इशारा किया तभी मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति मोटरसाइकिल को मुड़ाकर भागने लगा पुलिस ने उसका पीछा किया तो उस व्यक्ति ने पुलिस पर फायर कर दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

जवाबी फायरिंग में आरोपी को लगी गोली
पुलिस ने जवाबी फायरिंग की तो उस व्यक्ति के पैर में गोली लगी जब पास जाकर देखा तो उसने अपना नाम बाबू खान पुत्र असीन खां निवासी चंदनपुर घटियारी थाना सोरों को ग्राम ठठेरपुर से गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार अभियुक्त के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया. अभियुक्त को अस्पताल में भर्ती कराया गया अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा कई कारतूस चोरी की एक मोटरसाइकिल व चांदी की जंजीर बरामद हुई है.

TAGS

kasganj news

Trending news

kasganj news
कासगंज में हिंदू महिला से दुष्कर्म का प्रयास करने वाले का एनकाउंटर, पैर में लगी गोली
jaunpur news
जौनपुर में BF से शादी के लिए अड़ गई प्रेमिका, जिद पर झुके परिजन, मंदिर में हुई शादी
UP Encounter
यूपी में मेरठ से लखनऊ तक ताबड़तोड़ एक्शन से बदमाशों में दहशत,धड़ाधड़ हो रहा एनकाउंटर
free fire game
14 साल के यश ने ऑनलाइन गेम में उड़ाई 13 लाख की रकम, पिता ने डांटा तो लगा लिया फंदा
up accident news
देवरिया में दो छात्रों ने तोड़ा दम, एक घायल, UP के 3 जिलों में दर्दनाक सड़क हादसे
jaunpur news
जौनपुर में जमीन कब्जाने को लेकर ताबड़तोड़ एक्शन, पूर्व तहसीलदार समेत 18 पर मुकदमा
Dehradun Cloudburst
देहरादून के सहस्त्रधारा में बादल फटा, 2 लोग लापता, कई होटलों और दुकानों को नुकसान
weather in uttarakhand
उत्तराखंड में हाल हुआ बेहाल,देहरादून के सहस्त्रधारा में बादल फटा,भारी बारिश का अलर्ट
Apna Dal Kamerawadi
कौन हैं कृष्णा पटेल? 2027 चुनाव से पहले पांचवीं बार अपना दल कमेरावादी की म‍िली कमान
rld aayi re
'RLD आई रे' गाने पर भड़के भाजपाई....हाथरस में श्रीदाऊ जी महाराज मेले में मचा हंगामा
;