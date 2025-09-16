कासगंज में हिंदू महिला से दुष्कर्म का प्रयास करने वाले का एनकाउंटर, पैर में लगी गोली, गिरफ्तार

Kasganj News/गौरव तिवारी: यूपी के कासगंज में हिंदू महिला के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने वाले व लूट के आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है, अभियुक्त के पैर में गोली लगी है. गिरफ्तार अभियुक्त के पास से एक अवैध तमंचा कई कारतूस चोरी की एक मोटरसाइकिल व लूटी हुई चांदी की जंजीर बरामद हुई है.

सोरों इलाके का मामला

दरअसल मामला जनपद कासगंज की कोतवाली सोरों क्षेत्र का मामला है. हिंदू महिला अपने खेत पर मक्का रखा रही थी. तभी पड़ोसी गांव के बाबू खान पुत्र आसीन खान निवासी चंदनपुर घटियारी ने हिंदू महिला के साथ छेड़छाड़ करते हुए दुष्कर्म का प्रयास किया और महिला के विरोध करने पर चांदी की जंजीर ब नाक की बाली लेकर मौके से फरार हो गया.

आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी. सोमवार की देर रात्रि को पुलिस जब चेकिंग कर रही थी तभी सामने से एक मोटरसाइकिल पर व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया पुलिस ने उसे रोकने का इशारा किया तभी मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति मोटरसाइकिल को मुड़ाकर भागने लगा पुलिस ने उसका पीछा किया तो उस व्यक्ति ने पुलिस पर फायर कर दिया.

जवाबी फायरिंग में आरोपी को लगी गोली

पुलिस ने जवाबी फायरिंग की तो उस व्यक्ति के पैर में गोली लगी जब पास जाकर देखा तो उसने अपना नाम बाबू खान पुत्र असीन खां निवासी चंदनपुर घटियारी थाना सोरों को ग्राम ठठेरपुर से गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार अभियुक्त के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया. अभियुक्त को अस्पताल में भर्ती कराया गया अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा कई कारतूस चोरी की एक मोटरसाइकिल व चांदी की जंजीर बरामद हुई है.