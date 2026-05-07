कटरा उपचुनाव महासंग्राम: पहले राउंड के नतीजों ने बढ़ाई धड़कनें, जानें कौन मार रहा है बाजी

Shahjahanpur News: शाहजहांपुर के तिलहर ब्लॉक परिसर में आज नगर पंचायत कटरा के अध्यक्ष पद के उपचुनाव की मतगणना बेहद कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न हो रही है. इस चुनावी प्रक्रिया का केंद्र बना तिलहर ब्लॉक आज सुबह से ही प्रशासनिक और राजनीतिक गतिविधियों का मुख्य बिंदु रहा.
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शाहजहांपुर न्यूज/शिव कुमार: उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के तिलहर ब्लॉक परिसर में आज नगर पंचायत कटरा के अध्यक्ष पद के उपचुनाव की मतगणना बेहद कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न हो रही है. इस चुनावी प्रक्रिया का केंद्र बना तिलहर ब्लॉक आज सुबह से ही प्रशासनिक और राजनीतिक गतिविधियों का मुख्य बिंदु रहा. यह चुनाव पूर्व अध्यक्ष की सदस्यता रद्द होने के कारण खाली हुई सीट को भरने के लिए कराया गया था, जिसके लिए मतदान प्रक्रिया बीती 5 मई को पूरी हुई थी.
क्या है पूरा मामला ?
प्रशासन ने मतगणना को व्यवस्थित और पारदर्शी बनाए रखने के लिए इसे कुल छह चरणों में पूरा करने का निर्णय लिया. सुबह जैसे ही मतपेटियां मतगणना टेबल पर पहुंचीं, वहां मौजूद प्रत्याशियों और उनके अभिकर्ताओं के बीच उत्सुकता का माहौल बन गया. प्रत्येक चरण की समाप्ति के साथ ही केंद्र के बाहर खड़े समर्थकों के बीच हलचल बढ़ती देखी जा रही है. सुरक्षा की दृष्टि से पूरे परिसर को छावनी के रूप में तब्दील कर दिया गया है. बैरिकेडिंग और सघन तलाशी के बाद ही किसी को भी अंदर जाने की अनुमति दी गई है ताकि गणना में कोई व्यवधान न आए.
ताजा जानकारी के अनुसार, प्रथम चरण की गणना पूरी होने के बाद भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी पर शुरुआती बढ़त हासिल कर ली है. हालांकि, अभी पांच अन्य चरणों की गिनती शेष है, जिसके बाद ही हार-जीत की अंतिम स्थिति स्पष्ट हो पाएगी. मतगणना स्थल पर वीडियोग्राफी और सीसीटीवी कैमरों के जरिए हर टेबल की निगरानी की जा रही है.
स्थानीय निवासियों और राजनीतिक जानकारों के लिए यह परिणाम काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह क्षेत्र के आगामी विकास और स्थानीय राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित करेगा. पुलिस और जिले के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर स्थिति का जायजा ले रहे हैं ताकि चुनावी नतीजे आने के बाद भी शांति व्यवस्था बनी रहे. उम्मीद जताई जा रही है कि दोपहर बाद तक अंतिम चरण के परिणाम सामने आ जाएंगे और कटरा नगर पंचायत को अपना नया अध्यक्ष मिल जाएगा.
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