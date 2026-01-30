Advertisement
KGMU धर्मांतरण मामले में बड़ी गिरफ्तारी, आरोपी शारिक खान पीलीभीत से गिरफ्तार

Lucknow News: KGMU जूनियर रेजिडेंट से यौन शोषण और धर्मांतरण के आरोप में जेल गए केजीएमयू के डॉक्टर रमीज मलिक के साथी गवाह शारिक खान को चौक पुलिस ने पीलीभीत पुलिस की मदद से पकड़ लिया है.

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Jan 30, 2026, 11:26 AM IST
KGMU Conversion Case: लखनऊ केजीएमयू की महिला रेजिडेंट डॉक्टर के साथ दुष्कर्म करने और धर्मांतरण के दबाव मामले में बड़ी खबर आई है. पुलिस ने केजीएमयू के डॉक्टर रमीज मलिक के साथी गवाह  शारिक खान को पीलीभीत से गिरफ्तार किया है. लखनऊ पुलिस की छापेमारी के दौरान मोहल्ले में हड़कंप मचा रहा. चौक पुलिस आरोपी को पीलीभीत से लेकर लखनऊ के लिए रवाना हो गयी है.  पुलिस अब काजी की तलाश में लगातार दबिशें दे रही है. 

धर्मांतरण के बाद निकाह में गवाह था शारिक
शारिक खान रमीज़ मलिक के पिता सलीमुद्दीन के दोस्त का रिश्तेदार है.  गिरफ्तार शारिक खान डॉ रमीज मलिक की पहली पत्नी के धर्मांतरण के बाद निकाह में गवाह था. पुलिस पूछताछ कर रही है.

दिसंबर 2025 में केजीएमयू की जूनियर रेजिडेंट के साथ शादी का झांसा देकर यौन शोषण, गर्भपात और धर्म परिवर्तन करने का मामला सामने आया था. मामले में छात्रा की तहरीर पर चौक कोतवाली में 23 दिसंबर को केजीएमयू के रेजीडेंट डॉक्टर रमीज मलिक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी. पुलिस ने आरोपी रमीज मलिक के पैतृक मकान पर पहुंचकर फरारी का नोटिस चस्पा किया था. 

पुलिस की जांच में यह भी सामने आया था कि रमीज मलिक ने आगरा की एक महिला डॉक्टर का धर्मांतरण कराकर निकाह किया था.  यह निकाह पीलीभीत के सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला फीलखाना निवासी काजी ने पढ़ा था. इसी निकाह में पीलीभीत का शारिक खान गवाह बना था.  पीड़िता की तहरीर पर केस में पीलीभीत न्योरिया के रहने वाले काजी जाहिद हसन राणा और निकाहनामा में गवाह बने शारिक खान को भी आरोपी बनाया गया था.  5 जनवरी को पुलिस ने सलीमुद्दीन और खतीजा को भी अरेस्ट किया था.  मामले में फरार 50 हजार के इनामी आरोपी डॉ. रमीज मलिक को पुलिस ने 9 जनवरी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. 

उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  UP News और पाएं  UP Breaking News in Hindi    हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

