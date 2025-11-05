बरेली के ‘पानी वाले बाबा’ का कमाल.. मनोना धाम में यूपी पुलिस के अफसर तक करा रहे इलाज!

Bareilly News/अजय कश्यप: यूपी के बरेली के आंवला तहसील स्थित मनोना धाम एक बार फिर सुर्खियों में है. खाटू श्याम मंदिर के महंत ओमेंद्र महाराज, जिन्हें लोग अब ‘पानी वाले बाबा’ के नाम से जानते हैं, इन दिनों सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं. बाबा का दावा है कि वे सिर्फ पानी में फूंक मारकर किसी भी बड़ी बीमारी या परेशानी को दूर कर सकते हैं.

नतमस्तक हुई यूपी पुलिस!

बाबा के इस “चमत्कार” पर अब आम जनता ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश पुलिस भी विश्वास जताती नजर आ रही है. सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में यूपी पुलिस के दरोगा से लेकर सिपाही तक बाबा की शरण में नतमस्तक दिखाई दे रहे हैं. वीडियो में बाबा खुद पुलिसकर्मियों को अपने हाथ से पानी पिलाते और उन्हें आशीर्वाद देते दिख रहे हैं.

किसी ने बाबा से अपनी गंभीर बीमारी से राहत की गुहार लगाई, तो कोई मानसिक शांति की तलाश में आया. एक के बाद एक दर्जन से अधिक पुलिसकर्मी बाबा के चरणों में माथा टेकते नजर आए.

अब बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आखिर उत्तर प्रदेश पुलिस को क्या परेशानी है जो वह अब “पानी वाले बाबा” की शरण में पहुंच गई? क्या यह आस्था है या अंधविश्वास? बता दें कि मनोना धाम बरेली जिले के आंवला तहसील क्षेत्र में स्थित है, और यहां रोजाना सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु बाबा का “पवित्र पानी” लेने पहुंचते हैं.

वीडियो देखें:

बरेली के मनोना धाम में ‘पानी वाले बाबा’ का चमत्कार, अब यूपी पुलिस के अफसर तक करा रहे इलाज!

