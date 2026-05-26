पीलीभीत में निर्माणाधीन मकान की शटरिंग धड़ाम, एक मजदूर की दर्दनाक मौत, तीन की हालत गंभीर

Pilibhit News/ मो. तारिक: उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में बड़ा हादसा हो गया है. यहां निर्माणाधीन मकान की शटरिंग गिरने से मलबे में चार लोग दब गए, जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई है. जबकि तीन घायल बताए जा रहे हैं. बताया जा रहा है कि कोतवाली बीसलपुर के मोहल्ला दुर्गा प्रसाद में राजेश अरविंद के निर्माणाधीन मकान का लिंटर खोलते समय शटरिंग के नीचे लगा लोहे का गाटर अचानक गिर गया. जिसके साथ दीवार गिर गई.

मलबे में दबे चार मजदूर, एक की मौत

इससे शटरिंग के नीचे खड़े मजदूर मिस्त्री समेत चार लोग मलबे में दब गए. चीख-पुकार मचने पर स्थानीय लोग मौके पहुंच गए. जिनकी मदद से मजदूरों को बाहर निकाला गया. जिसमें मजदूर रामचंद्र की दबकर मौके पर ही मौत हो गई. वहीं घायल वीरेंद्र कुमार, ब्रजपाल और बुद्धसेन को एंबुलेंस की मदद से सीएचसी बीसलपुर ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया है.

क्या बोले थानाध्यक्ष संजीव कुमार?

थानाध्यक्ष संजीव कुमार शुक्ला का कहना है कि मृतक की पहचान रामचंद्र (55) निवासी पटेल नगर, थाना क्षेत्र बीसलपुर के रूप में हुई है. हादसे में मजदूर बुद्धसेन, वीरेंद्र और वीरपाल को आनन-फानन में एम्बुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) बीसलपुर में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है. पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार, रामचंद्र अन्य मजदूरों के साथ निर्माणाधीन मकान में मजदूरी कर रहे थे. यह मकान राजेश उर्फ अरविंद एडवोकेट का है.

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हादसे के कारणों की जांच में जुटी पुलिस

पुलिस के मुताबिक, मंगलवार को जब मजदूर मकान की शटरिंग हटाने का प्रयास कर रहे थे, तभी अचानक लिंटर का भारी-भरकम ढांचा भरभराकर नीचे आ गिरा. थानाध्यक्ष संजीव कुमार शुक्ला का कहना है कि पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. वहीं पुलिस हादसे के कारणों की गहनता से जांच कर रही है.

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