Shahjahanpur News: गर्दन पर पैर, हाथ में जूते! प्रेमी की जमकर पिटाई !वीडियो वायरल, पुलिस को भनक तक नहीं

Shahjahanpur News: शाहजहांपुर में हिंदू संगठन ने प्रेमी युवक को पकड़कर लड़की के माता-पिता से सड़क पर जूते-चप्पलों से पिटवाया.एक कार्यकर्ता ने उसकी गर्दन पर पैर रखकर मारा. घटना के तीन वीडियो वायरल हुए, जबकि पुलिस को इसकी जानकारी तक नहीं मिली. 

 

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Jyoti Kumari|Last Updated: Nov 26, 2025, 01:28 PM IST
शाहजहांपुर न्यूज/ शिव कुमार: उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के चौक कोतवाली क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब एक हिंदूवादी संगठन से जुड़े लोगों ने एक प्रेमी युवक को सरेआम पकड़कर बेरहमी से पीटा. युवक अपनी प्रेमिका के साथ शहर घूमने आया था, लेकिन कुछ ही देर में मामला सड़क पर खुलेआम हिंसा में बदल गया. घटना के तीन वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए हैं.

 कैसे शुरू हुआ पूरा मामला
मामला चौक इलाके का बताया जा रहा है.  जानकारी के अनुसार युवक लखीमपुर का रहने वाला है और बुधवार को अपनी प्रेमिका के साथ शाहजहांपुर घूमने आया था. इसी दौरान हिंदू संगठन के कुछ लोग मौके पर पहुंच गए और दोनों को रोक लिया. उन्होंने तुरंत लड़की के माता-पिता को फोन कर बुला लिया.

संगठन का कार्यकर्ता गर्दन पर पैर रखकर मारता रहा
विडियो में दिख रहा है कि लड़की के माता-पिता ने संगठन के कहने पर युवक की जूते-चप्पलों से जमकर पिटाई की. भीड़ के बीच किसी ने पुलिस को सूचना देने की बजाय युवक को एक कमरे में भी ले जाकर मारा-पीटा।सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि संगठन से जुड़ा एक व्यक्ति युवक की गर्दन पर पैर रखकर उसे पीटता और गाली देता दिख रहा है.पूरे घटनाक्रम के दौरान सड़क पर जमकर हंगामा होता रहा, लेकिन पुलिस मौके पर नहीं पहुंची

पुलिस को खबर तक नहीं
सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस से जब इस बारे में पूछताछ की गई तो अधिकारियों ने कहा कि उन्हें अब तक किसी प्रकार की तहरीर नहीं मिली है. उन्होंने बताया कि शिकायत मिलने पर जांच की जाएगी.

वीडियो वायरल, सवालों के घेरे में कानून व्यवस्था
इस घटना ने कानून व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. भीड़ द्वारा न्याय करने जैसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और पुलिस की गैरमौजूदगी चिंता का विषय बन गई है. स्थानीय लोग भी हैरान हैं कि इतनी बड़ी घटना के दौरान न कोई पुलिस गश्त दिखाई दी और न ही किसी ने तत्काल पुलिस को सूचना दी.

