अब कभी मिलने नहीं आऊंगा... प्रेमिका से मिलने जा रहा युवक चढ़ा परिजनों के हत्थे, फिर जो हुआ सुनकर कांप उठेगी रूह!
Bareilly News: उत्तर प्रदेश के बरेली में प्रेमिका से मिलने जा रहा युवक प्रेमिका के परिजनों के हत्थे चढ़ गया. इसके बाद जो कुछ हुआ, वह पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 08, 2025, 06:22 PM IST
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Meta AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Meta AI

Bareilly News: बरेली में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई हैं. जहां पर एक प्रेमी को प्यार करने की सजा पेड़ से बांधकर पिटाई के रूप में मिली. दरअसल, मामला ये है कि युवक अपनी प्रेमिका से मिलने उसके ही गांव जा रहा था. लेकिन उसके प्रेमिका के परिजनों से इस बात की भनक लग गई. इसके बाद उन्होंने युवक को रास्ते में ही पकड़ लिया और वहीं पेड़ से बांधकर जमकर पीटना शुरू कर दिया.  जिसके बाद वह चिल्लाता रहा कि मुझे छोड़ दो अब मैं फिर मिलने नहीं आउंगा. 

कहां का है मामला?
दरअसल, ये मामला नवाबगंज थाना क्षेत्र की है. जहां पर लंबे समय से एक युवक का पड़ोस के गांव की लड़की से प्रेम-प्रसंग चल रहा था.  कुछ समय पहले जब युवती के परिजनों को इसका पता चला, तो काफी बवाल हुआ था, लेकिन तब किसी तरह समझौता कर लिया गया था.  गुरुवार को युवक फिर से अपनी प्रेमिका से मिलने निकल पड़ा. लेकिन  युवती के परिजनों को भनक लगते ही उन्होंने गांव के बाहर घेराबंदी कर ली और युवक को पकड़कर पेड़ से बांध दिया. इसके बाद परिजनों ने युवक की बेरहमी से पिटाई की. युवक दर्द से कराहता रहा लेकिन परिजनों ने उसके मारना बंद नहीं किया. 

पुलिस ने संभाला मोर्चा
किसी पुलिस का इस घटना के बारें में जानकारी दी. इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को छुड़ाया और थाने ले आई. पुलिस ने घायल युवक को मेडिकल परीक्षण के लिए सीएचसी भिजवाया. इसके बाद युवती और युवक दोनों के परिजन थाने पहुंचे, जहां युवती ने अपने प्रेमी से निकाह की जिद ठान ली.

थाने में चली देर रात तक पंचायत
बताया जा रहा है कि थाने में देर रात तक पंचायत चलती रही. दोनों पक्षों में बातचीत हुई. , लेकिन मामला पूरी तरह सुलझ नहीं पाया. वहीं इस संबंध में कोतवाल अरुण कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि युवक की इलाज से के लिए अस्पताल भेज दिया गया है. अभी तक दोनों तरफ से कोई तहरीर नहीं मिली है. अगर तहरीर मिलती है तो आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल ये मामला इलाके में चर्चाओं का विषय बना हुआ है.

