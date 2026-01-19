कैंसर के इलाज से लेकर ‘मृत बच्ची’ को जिंदा करने का दावा! क्या है बरेली के मनौना धाम का रहस्यमय ‘श्याम जल’?

Manauna Dham in Bareilly: उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में स्थित मनौना धाम इन दिनों आस्था और चमत्कार के दावों को लेकर चर्चा का केंद्र बना हुआ है. बता दें कि यहां पर दूर-दराज से लोग अपनी गंभीर बीमारियां और जीवन की परेशानियां लेकर पहुंच रहे हैं. इन सबके केंद्र में है एक जल, जिसे ‘श्याम जल’ कहा जाता है, और मनौना धाम के महंत ओमेंद्र चौहान, जिनके बारे में दावा किया जाता है कि वे मंत्रों और इस जल के माध्यम से असाध्य बीमारियों तक को ठीक कर देते हैं.

मनौना धाम में मौजूद लोगों का कहना है कि यहां कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीज भी ठीक होकर लौटे हैं. खुद महंत ओमेंद्र चौहान का दावा है कि उनके पास आने वाले हर 10 मरीजों में से 7 कैंसर पीड़ित होते हैं और उनमें से भी कई फोर्थ स्टेज कैंसर के होते हैं.

‘मैं नहीं, ईश्वर करता है चमत्कार’

ZEE NEWS के एक्सक्लूसिव बातचीत में महंत ओमेंद्र चौहान बताया कि वो खुद को किसी चमत्कार का कर्ता नहीं मानते. उनका कहना है कि यह सब ईश्वर की कृपा है और वे केवल एक माध्यम हैं. उनके शब्दों में कि ईश्वर ने अरबों-खरबों लोगों में से मुझे चुना है, माध्यम बनाया है. चमत्कार मैं नहीं करता, ईश्वर करता है. किसे ठीक करना है और किसे नहीं, यह वही तय करता है. वे बार-बार इस बात पर जोर देते हैं कि मनौना धाम में जो भी होता है, वह किसी व्यक्ति की शक्ति नहीं बल्कि ईश्वरीय कृपा का परिणाम है.



एक ही नल का ‘विशेष’ जल?

मनौना धाम में करीब 40 से 45 हैंडपंप और नल मौजूद हैं, लेकिन दावा है कि इनमें से सिर्फ एक नल का पानी ही ‘काम करता है’. महंत का कहना है कि इस जल को अगर एक साल तक भी बोतल में रखा जाए, तो यह खराब नहीं होता, जबकि दूसरे नलों का पानी कुछ ही महीनों में खराब हो सकता है.



हालांकि, वे यह भी स्वीकार करते हैं कि कई बार जब धाम के बाहर होते हैं और यह जल उपलब्ध नहीं होता, तब साधारण पानी को मंत्रों से अभिमंत्रित कर देने पर भी लोगों को लाभ हुआ है. इससे यह सवाल भी उठता है कि चमत्कार जल में है या मंत्रों में.



मंत्रों की शक्ति पर विश्वास

महंत ओमेंद्र चौहान का मानना है कि मंत्रों की भूमिका बेहद अहम है. उनका कहना है कि बिना मंत्र के दिया गया जल कई बार असर नहीं करता, लेकिन अभिमंत्रित जल से लाभ हुआ है. वे यह भी दावा करते हैं कि जो मंत्र वे पढ़ते हैं, वे न तो किसी शास्त्र में लिखे हैं और न ही किसी गुरु ने उन्हें दिए हैं.उनके अनुसार, कुछ शब्द ऐसे हैं जो मेरे मन में आते हैं. मुझे खुद नहीं पता कि वे कहां से आते हैं, लेकिन वही मंत्र काम करते हैं.

महंत ओमेंद्र चौहान के बारे में

महंत खुद बीएससी तक पढ़े-लिखे हैं और दिल्ली-एनसीआर में नौकरी भी कर चुके हैं. वे दवाओं और मेडिकल साइंस की जानकारी होने की बात भी स्वीकार करते हैं. इसके बावजूद वे मानते हैं कि विज्ञान के आगे ‘पराविज्ञान’ भी है, जिसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं.वे कहते हैं कि जिस कैंसर को कीमोथैरेपी ठीक नहीं कर पाती, वह ईश्वर की कृपा से ठीक हो सकता है. डॉक्टर भी ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले भगवान को याद करता है. हालांकि, वे यह भी कहते हैं कि सबसे पहले मरीज को डॉक्टर के पास जाना चाहिए और जब मेडिकल इलाज से राहत न मिले, तभी मनौना धाम आने की बात सोचनी चाहिए.

डॉक्टर भी भेजते हैं मरीज?

महंत का दावा है कि कई बार डॉक्टर खुद मरीजों को मनौना धाम जाने की सलाह देते हैं. उनके अनुसार, मरीज खुद बताते हैं कि डॉक्टर ने कहा कि एक बार मनौना धाम घुमा लाओ. हालांकि, वे यह भी साफ करते हैं कि उनका उद्देश्य अस्पतालों या डॉक्टरों के खिलाफ खड़ा होना नहीं है. वे डॉक्टरों को भी भगवान का ही रूप मानते हैं.

‘मृत बच्ची को जिंदा करने’ का दावा

मनौना धाम से जुड़ी सबसे चर्चित घटना एक तीन साल की बच्ची को लेकर है, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि वह पानी के टैंक में गिरने के बाद मृत हो गई थी और फिर ‘श्याम जल’ के छींटे से जीवित हो गई. महंत का कहना है कि बच्ची की न सांस चल रही थी और न ही धड़कन, लेकिन जल के छींटे के बाद वह होश में आ गई.

हालांकि, इस दावे की कोई चिकित्सकीय पुष्टि नहीं है और यह घटना भी आस्था और विश्वास के दायरे में ही आती है.

कोई शुल्क नहीं, यही खासियत

मनौना धाम की एक खास बात यह है कि यहां किसी भी सेवा के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता. पानी मुफ्त है, दर्शन मुफ्त हैं और यहां तक कि बड़ी पार्किंग व्यवस्था भी निशुल्क बताई जाती है. महंत का कहना है कि उनके पास वह व्यक्ति भी आ सकता है, जिसकी जेब में 10 रुपये भी न हों.

शादी क्यों नहीं की?

महंत ओमेंद्र चौहान ने शादी नहीं की और न करने का फैसला लिया है. उनका कहना है कि हजारों भक्तों की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है और शादी के बाद परिवार की जिम्मेदारियों के चलते वे इस सेवा को ठीक से नहीं कर पाएंगे. अंधविश्वास पर क्या कहते हैं?महंत खुद को अंधविश्वास के खिलाफ बताते हैं. उनके अनुसार,अंधविश्वास वह है, जिसमें लोगों से पैसे लेकर डर दिखाया जाए, चक्कर कटवाए जाएं या यह कहा जाए कि किसी ने तंत्र-मंत्र कर दिया है. वे कहते हैं कि उनके यहां न झाड़-फूंक होती है, न डराया जाता है और न ही किसी रिश्तेदार को दोषी ठहराया जाता है.



आस्था का केंद्र या सवालों का?

मनौना धाम आज हजारों लोगों की आस्था का केंद्र बन चुका है. जहां एक ओर लोग इसे चमत्कार मानते हैं, वहीं दूसरी ओर विज्ञान और तर्क की कसौटी पर ये दावे सवाल भी खड़े करते हैं. फिलहाल, मनौना धाम और ‘श्याम जल’ को लेकर बहस जारी है.यह आस्था का विषय है या किसी अनजाने विज्ञान का, इसका फैसला हर व्यक्ति अपने विश्वास और सोच के आधार पर खुद ही करता है.

डिस्क्लेमर

हम किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते हैं. हमारा मकसद सच को सामने लाना है. ZEE UPUK किसी भी दावों की पुष्टि नहीं करता है.