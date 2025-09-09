बीड़ी नहीं पिलाई तो बेरहमी से उतारा मौत के घाट, बरेली में सनसनीखेज घटना
बीड़ी नहीं पिलाई तो बेरहमी से उतारा मौत के घाट, बरेली में सनसनीखेज घटना

Bareilly news: यूपी के बरेली जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. जहां एक शख्स की फावड़े से बेरहमी से हत्या कर दी गई. मर्डर के पीछे चौंकाने वाली वजह सामने आई है.

Edited By:  Shailjakant Mishra|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 09, 2025, 10:34 AM IST
सांकेतिक तस्वीर.
सांकेतिक तस्वीर.

बरेली/अजय कश्यप: यूपी के बरेली जिले के कैंट थाना क्षेत्र में सनसनीखेज वारदात हुई. क्षेत्र के ठिरिया निजावत खां में लोडर चालक की निर्मम हत्या कर दी गई. पुलिस ने आरोपी को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया. हत्या की घटना करीब में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया,

फावड़ा मारकर उतारा मौत के घाय
बरेली के कैंट थाना क्षेत्र के ठिरिया निजावत खां में सेक्टर रोड पर लोडर से रेता-बजरी ढोने वाले अब्दुल हामिद (53 वर्ष) की फावड़ा मारकर हत्या कर दी गई. सूचना पर पहुंची कैंट पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए. सीसीटीवी फुटेज से हत्या की पुष्टि हुई. आरोपी के भागने का पता चला. कुछ देर में उसे गिरफ्तार कर लिया. 

बीड़ी मागने पर हत्या
चर्चा है कि घटना से पहले आरोपी बीड़ी मांग रहा था. हामिद ने मना कर दिया, जिस पर आरोपी ने हत्या कर दी. बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र के गांव उड़ला जागीर निवासी अब्दुल हामिद (53) ठिरिया निजावत खां में जावेद खां की बिल्डिग मैटेरियल की दुकान से रेता-बजरी लोगों के घरों तक पहुंचाते थे. वह अपने बेटे नदीम के साथ सोमवार रात साढ़े आठ बजे किसी के घर पर रेता डालकर आए थे.

Add Zee News as a Preferred Source

डॉक्टरों ने घोषित किया मृत
पुलिस के मुताबिक बेटा नदीम जावेद खां को रेता के रुपये देने दुकान में गया था. वह बाहर खड़े थे. तभी वहां आए ठिरिया निजावत खां के शहरोज ने हामिद से बीड़ी मांगी. मना किया तो गाली-गलौज करते हुए उसके लोडर में पड़े फावड़े से अब्दुल हामिद के सीने पर ताबड़तोड़ वार कर उनकी हत्या कर दी. जावेद खां और नदीम, अब्दुल हामिद को पास के निजी अस्पताल ले गए. वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

घटना पर एसपी सिटी क्या बोले?
एसपी सिटी मानुष पारिख ने घटना को लेकर बताया कि पुलिस को जानकारी मिली थी कि एक युवक की हत्या हुई है. जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची. मौके से सबूत जुटाए गए हैं. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. आरोपी को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया है. मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी.

Bareilly News

