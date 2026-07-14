पत्नी की गोली मारकर हत्या, पुलिस पकड़ने आई तो खुद को गोली मारी, मामूली कहासुनी को लेकर हुआ था विवाद

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शाहजहांपुर/शिवकुमार: उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में घरेलू विवाद ने मंगलवार को दर्दनाक मोड़ ले लिया. खुटार थाना क्षेत्र के महोलिया वीरान गांव में खेत पर काम करने के दौरान पति ने अपनी पत्नी को गोली मार दी. गोली लगने से महिला की मौके पर ही मौत हो गई. वारदात के तुरंत बाद आरोपी पति ने खुद को भी गोली मार ली. गंभीर रूप से घायल आरोपी का अस्पताल में उपचार चल रहा है.
पुलिस के अनुसार, मृतका की पहचान 55 वर्षीय लक्ष्मी के रूप में हुई है, जबकि घायल पति हरपाल (65) का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया जा रहा है. चिकित्सकों की निगरानी में उसका उपचार जारी है.
घर के विवाद की चिंगारी खेत तक पहुंची
प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि मंगलवार दोपहर घर में हरपाल का अपने बच्चों के साथ किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. इस दौरान पत्नी लक्ष्मी ने बच्चों का पक्ष लिया, जिससे हरपाल नाराज हो गया. परिजनों ने उस समय मामला शांत करा दिया था, लेकिन शाम को जब लक्ष्मी घर से करीब 200 मीटर दूर खेत में घास काटने पहुंचीं, तब हरपाल भी वहां पहुंच गया.
बताया जा रहा है कि शाम करीब पांच बजे दोनों के बीच फिर कहासुनी हुई. विवाद बढ़ने पर हरपाल ने अपने लाइसेंसी असलहे से पत्नी के सीने में गोली चला दी. गोली लगते ही लक्ष्मी जमीन पर गिर पड़ीं और उनकी मौके पर ही मौत हो गई. इसके बाद आरोपी ने खुद को भी गोली मार ली.
गोली की आवाज सुन दौड़े ग्रामीण
गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास खेतों में काम कर रहे ग्रामीण मौके पर पहुंचे. उन्होंने घटना की सूचना पुलिस और परिजनों को दी. पुलिस ने घायल हरपाल को अस्पताल पहुंचाया, जबकि लक्ष्मी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.
तीन साल से अलग-अलग बेटों के साथ रह रहे थे दंपती
परिजनों ने बताया कि हरपाल और लक्ष्मी के बीच लंबे समय से पारिवारिक विवाद चल रहा था. करीब तीन वर्ष पहले संपत्ति के बंटवारे के बाद हरपाल बड़े बेटे नरोत्तम के साथ रहने लगे थे, जबकि लक्ष्मी छोटे बेटे जंग बहादुर के पास रहती थीं. इसी पारिवारिक तनाव को दोनों के बीच लगातार होने वाले विवाद की प्रमुख वजह माना जा रहा है.
पुलिस कर रही मामले की जांच
पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला पति द्वारा पत्नी की गोली मारकर हत्या करने का प्रतीत हो रहा है. घटना के सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है. पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं और मामले में आगे की विधिक कार्रवाई जारी है. घायल आरोपी के बयान और फोरेंसिक जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
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