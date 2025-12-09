समधी का कोहराम; बेटे की ससुराल आई समधिन को मारी गोली, कई किये लहू-लुहान, चीख-पुकार से गूंजा मोहल्ला

Budaun News: उत्तर प्रदेश के बदायूं के वजीरगंज इलाके के एक मोहल्ले में उस वक्त चीख-पुकार मच गई, जब अपनी बेटी की ससुराल आए एक अधेड़ ने अपनी समधिन को लाइसेंसी बंदूक से गोली मार दी.
Trending Photos
अमित अग्रवाल /बदायूं: बदायूं जिले के वजीरगंज थाना क्षेत्र के बगरेंन कस्बे में सोमवार देर शाम पारिवारिक विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. पति-पत्नी के बीच चल रहे मतभेद को सुलझाने के लिए लड़की का ससुराल पक्ष उसके मायके पहुंचा था. बातचीत के मकसद से शुरू हुई मुलाकात तनाव में बदली और दोनों पक्षों के बीच कहासुनी इतनी बढ़ गई कि मामला गोलीबारी तक पहुंच गया.
खूनी संग्राम में बदली आपसी बहस
सूत्रों के अनुसार, मनमुटाव को दूर करने के लिए लड़के का परिवार लड़की के घर आया था. शुरुआत में दोनों पक्ष समाधान तलाशने की कोशिश करते रहे, लेकिन आरोप-प्रत्यारोप के बीच विवाद अचानक उग्र हो गया. आरोप है कि इसी दौरान लड़की के पिता ने गुस्से में लड़की की सास की लाइसेंसी बंदूक उठा ली और उन पर गोली चला दी. गोली लगते ही मौके पर चीख-पुकार मच गई और लोग इधर-उधर भागने लगे.
लड़की की सास समेत कई घायल
गोली लगने से लड़की की सास गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें तत्काल इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों ने उनकी स्थिति को चिंताजनक बताया है. घटना में दो अन्य लोग भी मारपीट और अफरातफरी के दौरान घायल हुए हैं, जिनका भी इलाज कराया जा रहा है.
पुलिस ने आरोपी समधी को गिरफ्तार किया
घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस चौकी बगरेंन की टीम मौके पर पहुंच गई और हालात पर काबू पाया. पूछताछ और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के बाद पुलिस ने लड़की के पिता को गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर समधन को गोली मारने का आरोप है.
पुलिस ने लाइसेंसी बंदूक को कब्जे में लिया
मामले की गंभीरता को देखते हुए सीओ बिसौली भी रात्रि में ही घटनास्थल पर पहुंचे और जांच के दौरान परिवार के सभी सदस्यों से पूछताछ की. पुलिस ने घटनास्थल से लाइसेंसी बंदूक बरामद कर ली है और यह पता लगाया जा रहा है कि हथियार किसके नाम पर था तथा विवाद की वास्तविक वजह क्या थी. शुरुआती रिपोर्ट में पारिवारिक कलह को घटना की सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है.
पुलिस की दोनों परिवारों से अपील
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि घायलों के बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल इलाके में तनाव को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है, जबकि दोनों परिवारों के सदस्यों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है.
ये भी पढ़ें: अजब प्रेम की गजब कहानी! किडनेपिंग केस से बचने के लिए प्रेमी का बड़ा दांव, बुआ के लड़के से कराई प्रेमिका की शादी
उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी । उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !