पहले जड़ा थप्पड़ फिर गला पकड़कर घसीटा ! ड्यूटी निभा रहे BLO से दबंगों की गुंडागर्दी

कासगंज न्यूज/गौरव तिवारी : यूपी के कासगंज में SIR ड्यूटी में लगे BLO ने क्षेत्र के एक दबंग युवक पर मारपीट करने व वोटर लिस्ट फाड़कर फेंकने का आरोप लगाया है BLO की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.,BLO का आरोप है कि दबंग युवक ने वोटर लिस्ट फाड़ दी जाति सूचक शब्द बोले थप्पड़ मारे और घसीटते हुए गला पकड़कर स्कूल के गेट तक ले गया इस घटना के बाद BLO ने अपने उच्च अधिकारियों से शिकायत की

कौन होते हैं BLO?

BLO स्थानीय सरकारी या अर्द्ध-सरकारी कर्मचारी होते हैं जिन्हें चुनाव आयोग मतदाता सूची से जुड़े कामों के लिए नियुक्त करता है. बीएलओ को वही क्षेत्र वोटरों से जानकारी जुटाने के लिए सौंपा जाता है जिस क्षेत्र का वो निवासी होता है और जहां वह मुख्यत तैनात है.

क्या हैं पूरा मामला ?

दरअसल मामला जनपद कासगंज के सहावर विकासखंड क्षेत्र के कल्याणपुर प्राइमरी विद्यालय का मामला है यहां पर BLO विजेंद्र कुमार पुत्र महेंद्र पाल अपने प्राथमिक विद्यालय कल्याणपुर पर शिक्षामित्र के रूप में कार्यरत है SIR का कार्य कर रहा था तभी अनुज पचोरी पुत्र रमेश चंद्र पचौरी विद्यालय पर आया,BLO ने उनकी पत्नी के मायके की 2003 की डिटेल्स मांगी तो उन्होंने डिटेल्स देने से मना कर दिया इसी बात पर दोनों में कहासुनी होने लगी.

BLO का कहना हैं ?

BLO का आरोप है कि दबंग युवक ने वोटर लिस्ट फाड़ दी जाति सूचक शब्द बोले थप्पड़ मारे और घसीटते हुए गला पकड़कर स्कूल के गेट तक ले गया. इस घटना के बाद BLO ने अपने उच्च अधिकारियों से शिकायत की.BLO की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी, आरोपी दबंग युवक फरार है.

BLO को लेकर यह मामला काफी समय से मौजूद हैं

दरअसल BLO के ऊपर, मतदाता सूची और निर्वाचन संबंधी कार्यों की देखरेख करने के लिए और भी कई अधिकारी होते हैं. जैसे मुख्य अधिकारी निर्वाचक, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी आदि , जो अलग लेवल पर काम करते हैं.पिछले कुछ समय से कुछ राज्य में देखा जा रहा है कि BLO पर काम का दबाव बनाया जा रहा हैं. उन्हें धमकी दी जा रही हैं. और अब तो मारने पीटने की भी खबर आने लगी हैं.

