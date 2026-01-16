Advertisement
भैंस यहां से मत निकाल... रास्ते के विवाद में पति बना हैवान! बेटे के साथ मिलकर पत्नी की हत्या, बाप-बेटे दोनों फरार

Shahjahanpur News: शाहजहांपुर में अपने बेटे के साथ मिलकर पत्नी की डंडे से पीट-पीट कर हत्या कर दी. भैंस निकालने को लेकर विवाद के बाद हुई हत्या से गांव में दहशत फैल गई. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Jan 17, 2026, 01:26 AM IST
शिव कुमार/शाहजहांपुर: शाहजहांपुर जिले के तिलहर थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर शाम एक मामूली विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया. जोधपुर नवदिया गांव में रास्ते को लेकर हुए झगड़े में पति और बेटे ने मिलकर महिला की डंडों से पीट-पीटकर हत्या कर दी. इस घटना से पूरे गांव में सनसनी फैल गई है.

रास्ते के विवाद में पत्नी की हत्या
पुलिस के मुताबिक, मृतका की पहचान माया देवी के रूप में हुई है. वह अपने छोटे बेटे के साथ अलग रहती थीं, जबकि पति महाराज सिंह यादव बड़े बेटे हरिसुमिरन सिंह के साथ रहता था. दोनों के मकानों से निकलने का रास्ता एक ही था, जिसे लेकर पहले से विवाद चला आ रहा था.

पति और बेटे ने डंडों से पीटकर हत्या की
शुक्रवार रात करीब आठ बजे महाराज सिंह घर से भैंस निकालकर अहाते की ओर ले जा रहा था. इसी दौरान माया देवी ने शौचालय के पास से भैंस ले जाने का विरोध किया. इसी बात पर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई. शोर सुनकर बड़ा बेटा हरिसुमिरन भी मौके पर पहुंच गया. आरोप है कि गुस्से में आकर महाराज सिंह और उसके बेटे ने लाठी-डंडों से माया देवी पर हमला कर दिया.

हमले में माया देवी गंभीर रूप से घायल हो गईं और मौके पर ही उनकी मौत हो गई. बीच-बचाव करने पहुंची उनकी छोटी बहू भी मारपीट में घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है.

आरोपी पति और बेटा फरार
घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी पति और बेटा मौके से फरार हो गए. सूचना मिलने पर तिलहर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और फॉरेंसिक टीम को बुलाकर जांच कराई गई. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

पुलिस ने घटना के बारे में बताया
सीओ ज्योति यादव ने बताया कि परिजनों की तहरीर मिलने के बाद मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी. आरोपियों की तलाश के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं. गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया है. 

इस दिल दहला देने वाली घटना ने एक बार फिर पारिवारिक विवादों के खतरनाक अंजाम को उजागर कर दिया है. इस खौफनाक घटना में वो बेटा जिसे कभी महिला ने अपना दूध पिलाया, गोद में खिलाया, उसके दुख को अपना दुख समझा, उसी ने पिता के साथ मिलकर अपनी ही मां की हत्या कर दी.

