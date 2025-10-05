Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2948355
Zee UP-Uttarakhandबरेली

'बरेली को किसी भी सूरत मे संभल बनने नहीं देंगे...मौलाना शहाबुद्दीन रजवी का सपा पर बड़ा हमला

Maulana shahabuddin razvi: सपा सांसदों के प्रतिनिधिमंडल को बरेली जाने से रोके जाने पर आल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि अखिलेश की बरेली को संभल बनाने की मंशा कभी पूरी नहीं होगी.

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Oct 05, 2025, 07:33 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Bareilly News
Bareilly News

Maulana shahabuddin razvi: सपा सांसदों के प्रतिनिधिमंडल को बरेली जाने से रोके जाने पर आल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि अखिलेश की बरेली को संभल बनाने की मंशा कभी पूरी नहीं होगी।

अजय कश्यप/बरेली:  आल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी ने प्रेस को जारी किये गये बयान में कहा कि इस वक्त बरेली में अमन व शांति है, कल जुमे की नमाज भी अच्छे अंदाज मे पढ़ी गयी और लोग नमाज पढ़कर सीधे अपने घरों मे चले गये.  मगर अब समाजवादी पार्टी शांत माहौल को अशांत करना चाहती है, और इस पर राजनीति करने के लिए उतारू है। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व मंडल जहां कहीं भी गया, वहां उसने अशांति फैलाई और माहौल ख़राब किया.

मौलाना सपा को सख्त लहजा
मौलाना ने सख्त लहजे मे कहा कि सपा मुखिया अखिलेश यादव को हम बता देना चाहते हैं कि बरेली का मामला स्थानीय है और स्थानीय लोग पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर हल करने की कोशिश कर रहे हैं, बाहर के लोगो को शहर मे आकर दखल देने की कोशिश नही करनी चाहिए, उनके आने से और समस्या बढ़ेगी. मौलाना ने कहा कि हम बरेली शहर को किसी भी सूरत मे सम्भल बनने नही देंगे, अगर सपा के लोगो ने हमारे शहर को सम्भल बनाने की कोशिश की और पुलिस व प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, तो आल इंडिया मुस्लिम जमात के कार्यकर्ता सपाईयों को मुह तोड़ जवाब देना जानते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

 शहर के शांत माहौल को बाहर से आकर अशांत न करें
बराये मेहरबानी शहर के शांत माहौल को बाहर से आकर अशांत न करें.  स्थानीय स्तर पर सपा के दर्जनों नेता हैं, इनसे कहें कि ये लोग स्थानीय लोगो की मदद करें. मौलाना ने आगे कहा कि बरेली की गंगा जमुनी तहजीब और भाईचारे को बाकी रखने के लिए बाहरी लोगों से होशियार रहे, और पुलिस व प्रशासन भी बाहर के लोगो पर नजर बनाए रखें, ताकि कोई भी बाहरी व्यक्ति बरेली की शांति मे खलल न डाल सके. 

गाजीपुर बॉर्डर पर सांसदों को रोका गया, बरेली जाने को निकले थे सपा के 3 सांसद

Bareilly Violence News: सपा डेलिगेशन के बरेली आने पर रोक, मिला नोटिस, माता प्रसाद के घर के बाहर फोर्स तैनात

TAGS

Maulana Shahabuddin RazviMuslimsSamajwadi PartyBareilly NewsAkhilesh Yadav

Trending news

weather in uttarakhand
धुआंधार बारिश से भीगेंगे चमोली, बागेश्वर समेत ये जिले, टूटकर बरसेंगे बादल,ओलावृष्टि
Lucknow latest news
लखनऊ : नैमिष नगर और वरुण विहार योजना पर बड़ी खबर, 30 गांवों की जमीन होगी अधिग्रहित
Uttarakhand latest news
कहां लापता हुए उत्तराखंड के करणदीप सिंह, चीन जा रहे मर्चेंट नेवी के जहाज पर थे सवार
UP Anganwadi Bharti 2025
यूपी की आंगनबाड़ियों में 69 हजार पदों की भर्दी, जानें कहां कैसे होगा आवेदन
noida Latest News
नोएडा में आवासीय प्लॉट लेकर खाली छोड़ने वाले सावधान, अथॉरिटी का नया नियम लागू
baghpat news
मेरा पति ढूंढ दो साहब...तहसील दिवस पर विवाहिता की गुहार,
atodhya news
प्रेमानंद महाराज के प्रवचनों से प्रभावित हुए दो मुस्लिम युवक, अपनाया सनातन धर्म
Pilibhit latest News
पीलीभीत को दीपावली का तोहफा: जिले की ये 4 प्रमुख सड़कें होंगी चौड़ी, 39 करोड़ मंजूर
farrukhabad latest News
दो लोगों के पैर कटकर बाहर गिरे...फर्रुखाबाद में कोचिंग सेंटर में जोरदार धमाका
Kanpur News
कानपुर में बड़ी चोरी का खुलासा, 20 लाख की चोरी करने वाले तीन शातिर गिरफ्तार
;