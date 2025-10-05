'बरेली को किसी भी सूरत मे संभल बनने नहीं देंगे...मौलाना शहाबुद्दीन रजवी का सपा पर बड़ा हमला

Maulana shahabuddin razvi: सपा सांसदों के प्रतिनिधिमंडल को बरेली जाने से रोके जाने पर आल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि अखिलेश की बरेली को संभल बनाने की मंशा कभी पूरी नहीं होगी।

अजय कश्यप/बरेली: आल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी ने प्रेस को जारी किये गये बयान में कहा कि इस वक्त बरेली में अमन व शांति है, कल जुमे की नमाज भी अच्छे अंदाज मे पढ़ी गयी और लोग नमाज पढ़कर सीधे अपने घरों मे चले गये. मगर अब समाजवादी पार्टी शांत माहौल को अशांत करना चाहती है, और इस पर राजनीति करने के लिए उतारू है। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व मंडल जहां कहीं भी गया, वहां उसने अशांति फैलाई और माहौल ख़राब किया.

मौलाना सपा को सख्त लहजा

मौलाना ने सख्त लहजे मे कहा कि सपा मुखिया अखिलेश यादव को हम बता देना चाहते हैं कि बरेली का मामला स्थानीय है और स्थानीय लोग पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर हल करने की कोशिश कर रहे हैं, बाहर के लोगो को शहर मे आकर दखल देने की कोशिश नही करनी चाहिए, उनके आने से और समस्या बढ़ेगी. मौलाना ने कहा कि हम बरेली शहर को किसी भी सूरत मे सम्भल बनने नही देंगे, अगर सपा के लोगो ने हमारे शहर को सम्भल बनाने की कोशिश की और पुलिस व प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, तो आल इंडिया मुस्लिम जमात के कार्यकर्ता सपाईयों को मुह तोड़ जवाब देना जानते हैं.

शहर के शांत माहौल को बाहर से आकर अशांत न करें

बराये मेहरबानी शहर के शांत माहौल को बाहर से आकर अशांत न करें. स्थानीय स्तर पर सपा के दर्जनों नेता हैं, इनसे कहें कि ये लोग स्थानीय लोगो की मदद करें. मौलाना ने आगे कहा कि बरेली की गंगा जमुनी तहजीब और भाईचारे को बाकी रखने के लिए बाहरी लोगों से होशियार रहे, और पुलिस व प्रशासन भी बाहर के लोगो पर नजर बनाए रखें, ताकि कोई भी बाहरी व्यक्ति बरेली की शांति मे खलल न डाल सके.

