'हिंसा और विरोध गलत...',पढ़िए 'I Love Mohammed' पर क्या बोले मौलाना शहाबुद्दीन

I Love Mohammed controversy: देशभर में आई लव मोहम्मद को लेकर हो रहे विरोध और विवाद पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है.

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Sep 27, 2025, 10:11 AM IST
Bareilly News
Bareilly news: कानपुर में 'आई लव मुहम्मद' पोस्टर हटाने और एफआईआर दर्ज होने के बाद से ही काफी विवाद छिड़ा हुआ है. इसके विरोध में मुस्लिम समाज के लोग 'आई लव मोहम्मद' लिखकर बैनर पोस्टर लगा रहे हैं.  इस पर बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने बड़ा बयान दिया है.  मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा, "...यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है.  ऐसी घटनाएं किसी भी तरफ नहीं होनी चाहिए. मैं सभी से शांति बनाए रखने की अपील करता हूं. 

अमन शांति को बनाए रखें-मौलाना की अपील
पैगम्बर-ए-इस्लाम से प्रेम करने का एकमात्र तरीका है कि किसी को भी चोट न पहुंचाएं, न तो शब्दों से और न ही कार्यों के माध्यम से और शांति बनाए रखें.  उन्होंने पूरी दुनिया को शांति का संदेश दिया है.  इसलिए, मैं सभी मुसलमानों से कानून और व्यवस्था बनाए रखने, कानून को अपने हाथ में न लेने और किसी के साथ संघर्ष न करने का आग्रह करता हूं. 

'आई लव मुहम्मद' विरोध प्रदर्शन और कल हुई पत्थरबाजी पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना ने कहा कि पैगंबर-ए-इस्लाम ने हमेशा अमन और शांति का पैग़ाम दिया. उन्होंने अपने विरोधियों से न टकराव किया, न विवाद, बल्कि हमेशा समझौते का रास्ता अपनाया.पैगम्बर-ए-इस्लाम ने जो कहा और जो रास्ता दिखाया, उसका पालन करें। यह सबसे बड़ा प्रेम है।"

दुकानों में तोड़फोड़ और हिंसा करना पैगंबर-ए-इस्लाम की शिक्षा के खिलाफ है. पैगंबर ने फरमाया-अच्छा मुसलमान वही है जिसके हाथ, पैर और ज़बान से किसी को तकलीफ न पहुंचे.

मुसलमान कानून हाथ में न लें 
 उन्होंने मुसलमानों से अपील की कि किसी भी हाल में कानून को हाथ में न लें और टकराव का रास्ता अपनाने से बचें, क्योंकि इससे खुद और परिवार दोनों मुश्किल में पड़ सकते हैं.

