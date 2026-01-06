Advertisement
तौकीर रजा के बेटे की कार का भीषण एक्सीडेंट, नेशनल हाईवे 24 पर रोडवेज बस से जोरदार टक्कर

Tauqeer Raza Son Accident: मौलाना तौकीर रजा के बेटे की कार शाहजहांपुर में नेशनल हाईवे 24 पर सीतापुर डिपो की रोडवेज बस से टकरा गई. 

Jan 06, 2026, 10:53 PM IST
शिव कुमार/शाहजहांपुर: मौलाना तौकीर रजा के बेटे की कार का रोडवेज बस से भीषण एक्सीडेंट हो गया. टक्कर इतनी जबरदस्ती थी कि कार के दोनों एयरबैग खुल गए और कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई. गनीमत रही कि हादसे में किसी की कोई जान नहीं गई. तौकीर राजा के बेटे के पास से एक बैग मिला है, उसका लॉक नहीं खुल रहा है. फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तौकीर राजा के बेटे फरमान को हिरासत में ले लिया है और थाने लाकर पूछताछ कर रही है. 

नेशनल हाईवे 24 में हुआ एक्सीडेंट 
घटना थाना तिलहर क्षेत्र के नेशनल हाईवे 24 के काच्यानी खेड़ा मंदिर के सामने की. जहां मौलाना तौकीर राजा के बेटे फरमान की कार रोडवेज बस से भीषण टक्कर हो गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई. कार चालक तौकीर राजा का बेटा फरमान बाल—बाल बच गया. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तौकीर राजा के बेटे को हिरासत में ले लिया. 

सीतापुर डिपो की बस से टकराई कार 
बताया जा रहा है कि तौकीर राजा का बेटा बरेली की तरफ जा रहा था. इस दौरान सीतापुर डिपो की बस से टक्कर हो गई. टक्कर इतनी जबरदस्ती की कार के दोनों एयरबैग खुल गए. गनीमत रही की इस हादसे में किसी की कोई जान नहीं गई. तौकीर रजा के बेटे के पास से एक बैग मिला है जो कि लॉक है जिसे खोलने को लेकर उनका बेटा तैयार नहीं है. फिलहाल पुलिस ने तौकीर राजा के बेटे फरमान को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है. 

कार ​की डिग्गी में रखे बैग में क्या? 
तौकीर रजा के बेटे की कार का एक्सीडेंट की सूचना पुलिस को मिली तो तुरंत मौके पर पुलिस अधिकारी पहुंच गए. हादसे के बाद पुलिस अफसरों ने तौकीर रजा के बेटे से कार की डिग्गी खोलने को कहा. डिग्गी में एक बैग मिला है. लॉक न खोलने पर पुलिस बैग को अपने साथ ले गई. 

बरेली में दंगा कराने का आरोप 
बरेली के मौलाना तौकीर रजा एक धार्मिक नेता हैं. साथ ही वह इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल के प्रमुख भी हैं. तौकीर रजा आला हजरत खानदान से ताल्लुक रखते हैं. तौकीर के ही खानदान ने इस्लाम धर्म के सुन्नी बरेलवी मसलक की शुरुआत की थी. साल 2001 में तौकीर रजा ने राजनीतिक पार्टी का गठन किया. इसके बाद वह साल 2009 में वह कांग्रेस के साथ चले गए. यूपी के 2022 के चुनाव में वह सपा का समर्थन किया. फिलहाल बरेली हिंसा मामले में वह जेल में है. मौलाना तौकीर रजा पर 2010 में भी बरेली में दंगा करवाने का आरोप है. 

