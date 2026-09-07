मौलाना तौकीर रजा को हाईकोर्ट से झटका, जानें क्यों बढ़ीं मुश्किलें और कौन हैं IMC चीफ

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Bareilly Violence Case: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज स्थित इलाहाबाद हाईकोर्ट से बरेली हिंसा मामले में मौलाना तौकीर रजा को बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने बरेली में सितंबर 2025 में हुए बवाल से जुड़े मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी. तौकीर रजा के साथ डॉ. नफीस की जमानत अर्जी भी अदालत ने स्वीकार नहीं की. हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद दोनों को फिलहाल जेल में ही रहना होगा. मामला बरेली में 26 सितंबर 2025 को जुमे की नमाज के बाद हुए हिंसक बवाल से जुड़ा है. इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव हुआ था. पुलिस पर पथराव, तोड़फोड़ और हिंसा के आरोप लगे थे। इस मामले में कई मुकदमे दर्ज किए गए और मौलाना तौकीर रजा समेत कई लोगों को आरोपी बनाया गया.
पुलिस ने तौकीर रजा को बताया मुख्य साजिशकर्ता
पुलिस और अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में आरोप लगाया गया कि मौलाना तौकीर रजा की भूमिका बवाल को भड़काने में अहम रही. मामले में उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. हाईकोर्ट के सामने अभियोजन ने दलील दी कि हिंसा के पीछे पहले से तैयारी और भीड़ जुटाने की भूमिका थी. अदालत ने मामले की गंभीरता, आरोपी की भूमिका और रिहाई के बाद कानून-व्यवस्था पर संभावित असर जैसे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जमानत देने से इनकार किया. इससे पहले भी बरेली की अदालत तौकीर रजा की जमानत याचिका खारिज कर चुकी थी. इसके बाद उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया था.
क्या हुआ था 26 सितंबर को?
बरेली में 26 सितंबर 2025 को जुमे की नमाज के बाद हालात बिगड़ गए थे. पुलिस के मुताबिक, बड़ी संख्या में लोग एक जगह जुटे और इसके बाद भीड़ की गतिविधियां हिंसक हो गईं. पुलिस टीम पर पथराव और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप लगे. मामले में कई थानों में मुकदमे दर्ज किए गए और बड़ी संख्या में लोगों को आरोपी बनाया गया. जांच एजेंसियों का आरोप है कि प्रशासन की ओर से भीड़ जुटने पर रोक लगाए जाने के बावजूद लोग एकत्र हुए. इसके बाद स्थिति तेजी से बिगड़ गई। इसी मामले में मौलाना तौकीर रजा को मुख्य आरोपी या मुख्य साजिशकर्ता बताया गया है.
कौन हैं मौलाना तौकीर रजा?
मौलाना तौकीर रजा बरेली के प्रमुख धार्मिक नेताओं में गिने जाते हैं. वे इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल यानी IMC के अध्यक्ष हैं और बरेली के मशहूर आला हजरत खानदान से ताल्लुक रखते हैं. यह परिवार सुन्नी बरेलवी मसलक के इतिहास में महत्वपूर्ण माना जाता है. तौकीर रजा ने वर्ष 2001 में राजनीति में कदम रखा और अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई. इसके बाद उन्होंने अलग-अलग समय पर कई राजनीतिक दलों और नेताओं का समर्थन किया. वर्ष 2009 में वे कांग्रेस के साथ जुड़े. इसके बाद 2012 में उन्होंने समाजवादी पार्टी का समर्थन किया. 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद सपा से उनकी दूरी बढ़ी और 2014 में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का समर्थन किया.
राजनीति और विवादों से पुराना संबंध
तौकीर रजा की सक्रियता सिर्फ धार्मिक क्षेत्र तक सीमित नहीं रही. वे मुस्लिम समाज से जुड़े कई संगठनों और राजनीतिक गतिविधियों में भी सक्रिय रहे हैं. समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान उन्हें हथकरघा विभाग का उपाध्यक्ष बनाया गया था, हालांकि बाद में उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया. वे कई बार अपने बयानों और गतिविधियों को लेकर विवादों में भी रहे हैं. नागरिकता कानून के खिलाफ आंदोलनों में उनकी सक्रिय भूमिका रही. इसके अलावा बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन को लेकर भी उनका नाम विवादों में रहा है. वर्ष 2010 के बरेली दंगों में भी उन पर आरोप लगाए गए थे.
अब आगे क्या होगा?
इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद बरेली हिंसा मामले में तौकीर रजा की कानूनी मुश्किलें फिलहाल कम होती नहीं दिख रही हैं. अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्हें राहत नहीं दी है.