Bareilly News: सपा नेता आजम खान को बिहार चुनाव में स्‍टार प्रचारक बनाए जाने पर योगी सरकार के मंत्री ने जुबानी हमला बोला है. यूपी सरकार के मंत्री जेपीएस राठौर ने कहा कि अगर अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जिंदा होते तो उनका नाम भी स्टार प्रचारक की लिस्ट में होता. इतना ही नहीं उन्होंने मुरादाबाद के मदरसे में छात्रा से वर्जिनिटी टेस्ट रिपोर्ट मांगने पर कहा कि इसीलिए मदरसों को बंद कर उन पर कार्रवाई की जा रही है. साथ ही बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बिहार में जंगल राज था वहां उद्योगपति आने से डरते थे.

योगी सरकार के मंत्री ने बोला हमला

जेपीएस राठौर ने शनिवार को बरेली के सर्किट हाउस पहुंचे. सपा पर हमला बोलते हुए कहा कि वे एक मुस्लिम तुष्टिकरण की राह पर चल रहे हैं, उन्‍हें वोट बैंक के अलावा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, जो आजम खान घर पर अपने बुलाने को तैयार नहीं थे, उनकी आरती उतारने का काम कर रहे हैं और आजम खान ने किस तरह से हिंदू आस्था और उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है. ऐसे लोगों को वे अगर स्टार प्रचारक बनाते हैं तो मुझे लगता है इससे गलत बात कुछ नहीं हो सकती.

'इसीलिए मदरसे बंद कर रहें'

मुरादाबाद के मदरसे में एक छात्रा के वर्जिनिटी टेस्ट रिपोर्ट की मांग करने के सवाल पर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री जेपीएस राठौर ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्णय इसीलिए लिया है कि जितने ये मदरसे हैं बिना किसी मान्यता के, बिना किसी बोर्ड की अनुमति के और गलत ढंग से चलाए जा रहे हैं, इन पर लगाम लगाई जा रही है, इनको बंद किया जा रहा है. जब इन्‍हें बंद किया जाता है तो बहुत से लोग रोकने-पीटने को आ जाते हैं और यहां पर इसी प्रकार की चीजें पढ़ाई और सिखाई जाती हैं. इसी प्रकार की हरकतें की जाती हैं. यह तो यह घटना सामने आ गई है, तमाम इस प्रकार की शिकायतें जो हमारी बच्चियों के साथ वहां पर बैठे लोग करते हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार किसी भी स्थिति में इसको बर्दाश्त नहीं करेगी. जो ऐसा करेगा उस पर सख्त कार्रवाई होगी.

'बिहार में जंगल राज था'

बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव के प्रधानमंत्री पर दिए गए बयान “गुजरात में फैक्ट्रियां लगती हैं और वोट मांगने बिहार आते हैं” के सवाल पर उन्होंने कहा कि बिहार को कितना पैसा केंद्र सरकार ने दिया, जो पिछले समय में दिया था उसका तीन गुना पैसा बिहार को दिया गया है. बिहार में औद्योगिकीकरण हो रहा है, जब वहां पर जंगल राज होगा तो वहां पर उद्योग कैसे लगेंगे. वहां पर इन्होंने कानून व्यवस्था की ऐसी की तैसी कर दी थी. इसकी वजह से उद्योगपति भाग गए थे. उत्तर प्रदेश में यही हाल था. उत्तर प्रदेश में पहले उद्योगपति आना नहीं चाहते थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में माफिया राज था. वही हाल बिहार में था.