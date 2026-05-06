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मासूम की चीख दब गई… दरिंदगी से टूटी जिंदगी, फिर फंदे पर झूल गई नाबालिग

Bareilly  News:  बरेली जिले से एक बेहद दर्दनाक और झकझोर देने वाली घटना सामने आई है, जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया. एक नाबालिग छात्रा के साथ हुई दरिंदगी ने न सिर्फ उसकी जिंदगी छीन ली, बल्कि पूरे इलाके को गम और गुस्से में डुबो दिया.

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: May 06, 2026, 07:20 PM IST
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सांकेतिक तस्‍वीर
सांकेतिक तस्‍वीर

बरेली/अजय कश्यप:  उत्तर प्रदेश के  बरेली जिले से एक दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है, जहां एक नाबालिग छात्रा को जीशान नाम का आरोपी रुपए का लालच देकर स्कूल से लौटते वक्त छात्रा को सुनसान जंगल में ले जाकर उसके शरीर को नोचता था और उसके साथ दुष्कर्म किया करता था, पुलिस ने जांच के बाद आरोपी जीशान को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है. मामले की जांच जारी है.

क्या की है ये घटना?
दरअसल,  छात्रा मीरगंज थाना के एक गांव की रहने वाली थी और अपनी छोटी बहन के साथ रोज स्कूल जाती थी. इसी दौरान आरोपी जिशान की उनसे पहचान हुई. वह रास्ते में उन्हें रोककर बातचीत करता था और कभी-कभी रुपये भी देता था. और छोटी बहन को घर भेज देता था. फिर छात्रा छात्र को सुनसान जगह में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करता था, जब छात्र इसका विरोध करती थी तो उसे डरता था और उसके शरीर को नोचता था.

27 अप्रैल को आरोपी ने दोनों बहनों को रोका. उसने छोटी बहन को घर जाने के लिए कहा और बड़ी बहन को अपने साथ ले गया. पुलिस के अनुसार, इसी दौरान छात्रा के साथ दुष्कर्म किया गया. घटना के बाद आरोपी वहां से चला गया. छात्रा बाद में घर पहुंची. उस समय घर पर कोई बड़ा सदस्य मौजूद नहीं था. पिता दिल्ली में मजदूरी करते हैं, परेशान होकर छात्रा ने कुछ समय बाद उसने अपने कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली. शुरुआत में परिवार को घटना के कारणों की जानकारी नहीं थी. अगले दिन आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में छात्रा के शरीर पर चोटों के निशान पाए गए. दुष्कर्म की पोस्टमार्टम में पुष्टि हुई, इसके आधार पर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच आगे बढ़ाई और दुष्कर्म की पुष्टि की दिशा में कार्रवाई की.

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जांच के दौरान छात्रा की छोटी बहन से पूछताछ की गई. उसने बताया कि आरोपी पहले भी उन्हें रास्ते में रोकता था और घटना वाले दिन उसे घर भेजकर बड़ी बहन को अपने साथ ले गया था. इस जानकारी से पुलिस को महत्वपूर्ण सुराग मिला. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस की मदद से आरोपी की पहचान की. इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया. पूछताछ में आरोपी ने घटना से जुड़े कुछ तथ्यों को स्वीकार किया है. 

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट, धमकी और आत्महत्या के लिए उकसाने जैसी धाराओं में मामला दर्ज किया है. अधिकारियों के अनुसार, सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. पूरे मामले में एसपी अंशिकावर्मा का कहना है कि आरोपी जीशान को गिरफ्तार कर लिया है और उसने अपना जुल्म कबूल किया है, फिलहाल उसे जेल भेज दिया है पूरे मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है.

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